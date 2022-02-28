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Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220228/بوشيلين-تم-تعليق-التعبئة-العامة-في-جمهورية-دونيتسك--1059252798.html
بوشيلين: تم تعليق التعبئة العامة في جمهورية دونيتسك
بوشيلين: تم تعليق التعبئة العامة في جمهورية دونيتسك
قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين إن التعبئة العامة في جمهورية دونيتسك الشعبية قد تم تعليقها. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T07:16+0000
2022-02-28T07:16+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
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وقال بوشلين على الهواء من قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "التعبئة قد تم تعليقها لأنه تم بالفعل تم الاكتفاء بالعدد اللازم من تلك المناطق التي تستهدفها حملة التعبئة".وقال بوشيلين للقناة "إنها مسألة حياة وكل شيء على ما يرام والجميع بخير".وبدأت وحدات من القوات المسلحة الروسية عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022 تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات القوات التابعة لنظام الحكم الأوكراني عليهما.وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما يفعله نظام الحكم الأوكراني بسكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في منطقة دونباس بالإبادة الجماعية.
https://arabic.sputniknews.com/20220222/بوشيلين-دونباس-تعتمد-على-نفسها-في-الدفاع-لكن-لا-نستبعد-طلب-مساعدة-روسيا-1058999062.html
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بوشيلين: تم تعليق التعبئة العامة في جمهورية دونيتسك

07:16 GMT 28.02.2022
© Sputnik . �Sergey Averin / الذهاب إلى بنك الصورالوضع في دونباس - رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، في دونيتسك، حدود روسيا، أوكرلنيا 23 فبراير 2022
الوضع في دونباس - رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، في دونيتسك، حدود روسيا، أوكرلنيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
© Sputnik . �Sergey Averin
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قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين إن التعبئة العامة في جمهورية دونيتسك الشعبية قد تم تعليقها.
وقال بوشلين على الهواء من قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "التعبئة قد تم تعليقها لأنه تم بالفعل تم الاكتفاء بالعدد اللازم من تلك المناطق التي تستهدفها حملة التعبئة".
وقال بوشيلين للقناة "إنها مسألة حياة وكل شيء على ما يرام والجميع بخير".
وبدأت وحدات من القوات المسلحة الروسية عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022 تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات القوات التابعة لنظام الحكم الأوكراني عليهما.
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما يفعله نظام الحكم الأوكراني بسكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في منطقة دونباس بالإبادة الجماعية.
رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، يوقع على مرسوم اعتراف روسيا الاتحادية باستقلالية جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
تغطية أحداث دونباس
بوشيلين: دونباس تعتمد على نفسها في الدفاع لكن لا نستبعد طلب مساعدة روسيا
22 فبراير, 13:53 GMT
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الخامس للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس07:08 GMT
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