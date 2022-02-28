https://arabic.sputniknews.com/20220228/بيسكوف-الجماعات-النازية-الأوكرانية-تستخدم-المدنيين-كدروع-بشرية-وهذا-أمر-غير-مقبول-وإجرامي-1059261163.html
بيسكوف: الجماعات النازية الأوكرانية تستخدم المدنيين كدروع بشرية وهذا أمر غير مقبول وإجرامي
بيسكوف: الجماعات النازية الأوكرانية تستخدم المدنيين كدروع بشرية وهذا أمر غير مقبول وإجرامي
قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الجماعات النازية الأوكرانية تستخدم المدنيين كدروع بشرية وهذا أمر غير مقبول وإجرامي. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T10:17+0000
2022-02-28T10:17+0000
2022-02-28T10:48+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
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كما وصف بيسكوف تصريحات وزيرة الخارجية البريطانية حول اشتباكات محتملة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بغير المقبولة.وأضاف بيسكوف: "روسيا كانت تستعد بشكل منهجي للعقوبات المحتملة، بما في ذلك العقوبات الشديدة التي تواجهها البلاد الآن".وأوضح بيسكوف أن المهمة الرئيسية للجيش الروسي في أوكرانيا هي سلامة السكان المدنيين، وأكد أن الجيش الروسي يفعل كل شيء من أجل هذا.وقال بيسكوف حول رسائل البنتاغون بخصوص إنشاء قناة اتصال مع روسيا حول أوكرانيا: "مثل هكذا قناة تعمل في سوريا بنجاح، لا أملك تفاصيل بهذا الخصوص والسؤال يحال إلى وزارة الدفاع".تواصل القوات المسلحة الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، لليوم الخامس على التوالي، بهدف حماية دونباس ونزع السلاح الأوكراني لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220227/بيسكوف-تم-اختيار-غوميل-البيلاروسية-كمكان-للمفاوضات-مع-الجانب-الأوكراني-من-قبل-كييف--1059216556.html
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روسيا
بيسكوف: الجماعات النازية الأوكرانية تستخدم المدنيين كدروع بشرية وهذا أمر غير مقبول وإجرامي
10:17 GMT 28.02.2022 (تم التحديث: 10:48 GMT 28.02.2022) تابعنا عبر
قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الجماعات النازية الأوكرانية تستخدم المدنيين كدروع بشرية وهذا أمر غير مقبول وإجرامي.
كما وصف بيسكوف تصريحات وزيرة الخارجية البريطانية حول اشتباكات محتملة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بغير المقبولة.
وأضاف بيسكوف: "روسيا كانت تستعد بشكل منهجي للعقوبات المحتملة، بما في ذلك العقوبات الشديدة التي تواجهها البلاد الآن".
وأوضح بيسكوف أن المهمة الرئيسية للجيش الروسي في أوكرانيا هي سلامة السكان المدنيين، وأكد أن الجيش الروسي يفعل كل شيء من أجل هذا.
"الاتحاد الأوروبي هو منظمة تتخذ موقفا غير ودي تجاهنا، وتتخذ إجراءات ذات طابع عدائي غير ودي تجاهنا. من وجهة نظرنا، يمكن أن يصبح إمداد الأراضي الأوكرانية بالأسلحة والذخيرة عاملاً بالغ الخطورة ومزعزعا للاستقرار، ولن يساهم بأي حال من الأحوال في الاستقرار في أوكرانيا أو استعادة النظام. وعلى المدى الطويل يمكن أن يكون له عواقب أكثر خطورة".
دميتري بيسكوف
المتحدث الرسمي باسم الكرملين
وقال بيسكوف حول رسائل البنتاغون بخصوص إنشاء قناة اتصال مع روسيا حول أوكرانيا: "مثل هكذا قناة تعمل في سوريا بنجاح، لا أملك تفاصيل بهذا الخصوص والسؤال يحال إلى وزارة الدفاع".
تواصل القوات المسلحة الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، لليوم الخامس على التوالي، بهدف حماية دونباس ونزع السلاح الأوكراني لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.