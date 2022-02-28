https://arabic.sputniknews.com/20220228/تأجيل-الحوار-بين-الحكومة-التشادية-والمتمردين-في-الدوحة-للمرة-الثانية-1059261859.html

تأجيل الحوار بين الحكومة التشادية والمتمردين في الدوحة للمرة الثانية

تأجيل الحوار بين الحكومة التشادية والمتمردين في الدوحة للمرة الثانية

تأجل حوار كان من المقرر أن ينطلق أمس الأحد بين الحكومة التشادية والمتمردين في العاصمة القطرية الدوحة. 28.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-28T10:27+0000

2022-02-28T10:27+0000

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أخبار تشاد

مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي

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جاء ذلك وفق ما أفاد به دبلوماسيون ومسؤولون أفارقة، بحسب ما نقلته" فرانس برس".وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد محمد إدريس ديبي، قد وعد بإجراء حوار وطني شامل قبل تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية قال إنها ستجرى خلال مهلة 18 شهرا قابلة للتمديد مرة واحدة.وتولى محمد السلطة إثر مقتل أبيه، إدريس ديبي الذي حكم البلاد لمدة 30 عاما، بينما كان يقود هجوما ضد المتمردين شمالي البلاد في 19 أبريل/نيسان 2021.وأرجع دبلوماسيون أفارقة أسباب تأجيل انطلاق حوار الدوحة للمرة الثانية إلى "عدم اكتمال الاستعدادات".وأشاروا إلى أن الحكومة التشادية أرسلت إلى الدوحة قائمة بـ 23 مجموعة مسلحة تريد دعوتها للحوار، دون أن يتضح العدد الفعلي للجماعات التي وصلت الدوحة.لكن مصدر مطلع قال لـ "فرانس برس" إن بعض الوفود وصلت إلى الدوحة فعلا، مضيفا "المحادثات لم تبدأ اليوم (أمس الأحد) لكنها قد تبدأ في الأيام المقبلة".يشار إلى أن الحوار الذي تسعى حكومة تشاد إلى إجرائه مع الجماعات المسلحة التي تشن هجمات ضدها، تأجل من نهاية يناير/كانون الثاني الماضي إلى 27 فبراير/شباط الجاري، قبل أن يتأجل أمس مجددا إلى أمد غير معلوم.كذلك تم تأجيل الحوار الوطني الشامل الذي وعد المجلس العسكري الانتقالي الحاكم بتنظيمه تمهيدا لإجراء الانتخابات من 15 فبراير الجاري إلى 10 مايو/آيار المقبل.

https://arabic.sputniknews.com/20220211/ما-سر-تأجيل-الحوار-الوطني-في-تشاد-وأهم-النتائج-المترتبة-على-الخطوة-1058425332.html

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أخبار تشاد, مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي