https://arabic.sputniknews.com/20220228/تركيا-أخبرنا-الدول-الساحلية-وغير-الساحلية-بأننا-لن-نسمح-للسفن-الحربية-بعبور-المضائق-1059289904.html
تركيا: أخبرنا الدول الساحلية وغير الساحلية بأننا لن نسمح للسفن الحربية بعبور المضائق
تركيا: أخبرنا الدول الساحلية وغير الساحلية بأننا لن نسمح للسفن الحربية بعبور المضائق
أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن بلاده أحاطت الدول الساحلية وغير الساحلية علما بقرارها منع السفن الحربية من عبور مضائقها. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T19:16+0000
2022-02-28T19:16+0000
2022-02-28T19:21+0000
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العالم
تركيا: أخبرنا الدول الساحلية وغير الساحلية بأننا لن نسمح للسفن الحربية بعبور المضائق
19:16 GMT 28.02.2022 (تم التحديث: 19:21 GMT 28.02.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن بلاده أحاطت الدول الساحلية وغير الساحلية علما بقرارها منع السفن الحربية من عبور مضائقها.