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https://arabic.sputniknews.com/20220228/تركيا-تسجل-نموا-اقتصاديا-أعلى-من-جميع-بلدان-مجموعة-العشرين-1059281146.html
تركيا تسجل نموا اقتصاديا أعلى من جميع بلدان مجموعة العشرين
تركيا تسجل نموا اقتصاديا أعلى من جميع بلدان مجموعة العشرين
نما الاقتصاد التركي بوتيرة تفوق أقرانه في الربع الرابع من عام 2021، حيث حفزت تخفيضات أسعار الفائدة التعافي من الوباء، لكن الزيادة اللاحقة في معدل التضخم قد... 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T15:53+0000
2022-02-28T15:53+0000
اقتصاد
أخبار تركيا اليوم
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وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.1% في الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول إلى ديسمبر/ كانون الأول مقارنة بالعام السابق، ليصل معدل التوسع للعام بأكمله إلى 11%، والذي يعد الأعلى بين دول مجموعة العشرين، بحسب وكالة "بلومبيرغ".جاء التوسع مدفوعا بارتفاع الصادرات وسط تعافي أسواق التصدير الرئيسية في أوروبا، وكان الاستهلاك المحلي محركا رئيسيا آخر على الرغم من وجود مؤشرات على تضرر ثقة المستهلك خلال الأسابيع الأخيرة من العام، بسبب خفض أسعار الفائدة الذي أدى إلى أزمة في العملة.أدى الانخفاض الهائل في الليرة - فقدت ما يصل إلى نصف قيمتها في غضون أسابيع قليلة قبل تدخل الحكومة - إلى ارتفاع التضخم إلى نحو 50%، ما أدى إلى انخفاض القوة الشرائية للمستهلكين.
https://arabic.sputniknews.com/20220103/التضخم-في-تركيا-يبلغ-أعلى-مستوياته-منذ-عام-2002-1054902657.html
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اقتصاد, أخبار تركيا اليوم

تركيا تسجل نموا اقتصاديا أعلى من جميع بلدان مجموعة العشرين

15:53 GMT 28.02.2022
© twitter.com/RTErdoganالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إزمير
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إزمير - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
© twitter.com/RTErdogan
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نما الاقتصاد التركي بوتيرة تفوق أقرانه في الربع الرابع من عام 2021، حيث حفزت تخفيضات أسعار الفائدة التعافي من الوباء، لكن الزيادة اللاحقة في معدل التضخم قد تضعف النمو هذا العام.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.1% في الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول إلى ديسمبر/ كانون الأول مقارنة بالعام السابق، ليصل معدل التوسع للعام بأكمله إلى 11%، والذي يعد الأعلى بين دول مجموعة العشرين، بحسب وكالة "بلومبيرغ".
الليرة التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
التضخم في تركيا يبلغ أعلى مستوياته منذ عام 2002
3 يناير, 16:10 GMT
جاء التوسع مدفوعا بارتفاع الصادرات وسط تعافي أسواق التصدير الرئيسية في أوروبا، وكان الاستهلاك المحلي محركا رئيسيا آخر على الرغم من وجود مؤشرات على تضرر ثقة المستهلك خلال الأسابيع الأخيرة من العام، بسبب خفض أسعار الفائدة الذي أدى إلى أزمة في العملة.
أدى الانخفاض الهائل في الليرة - فقدت ما يصل إلى نصف قيمتها في غضون أسابيع قليلة قبل تدخل الحكومة - إلى ارتفاع التضخم إلى نحو 50%، ما أدى إلى انخفاض القوة الشرائية للمستهلكين.
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