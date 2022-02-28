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تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
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تغطية مباشرة... اليوم الخامس للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة... اليوم الخامس للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تواصل القوات المسلحة الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، لليوم الخامس على التوالي، بهدف حماية دونباس ونزع السلاح الأوكراني لإزالة التهديدات الصادرة من... 28.02.2022, سبوتنيك عربي
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تغطية أحداث دونباس
روسيا
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الوضع على الحدود بين روسيا و أوكرانيا - قوات الجيش الروسي على الحدود بين شبه جزيرة القرم و أوكرانيا، 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... اليوم الخامس للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

05:21 GMT 28.02.2022
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يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، لليوم الخامس على التوالي، بهدف حماية دونباس ونزع السلاح الأوكراني لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
تستمر عملية القوات المسلحة الروسية العسكرية لحماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك من العدوان الأوكراني.
بعد نتائج اليوم الرابع، تعمل قوات الجمهوريتين على الهجوم والسيطرة على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بدعم ناري وتغطية من القوات المسلحة الروسية.
الجديد أولاًالقديم أولاً
05:25 GMT 28.02.2022
قناة "NTV" التركية: مجلس الوزراء التركي، برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، سيناقش اليوم الاثنين طلب أوكرانيا إغلاق مضيق البحر الأسود أمام السفن الحربية الروسية.
05:22 GMT 28.02.2022
مصادر لـ"سبوتنيك": إن الوفد الأوكراني الذي غادر لإجراء مفاوضات مع الجانب الروسي، موجود بالفعل على الأراضي البيلاروسية.
05:22 GMT 28.02.2022
رئيس لجنة التشريع في مجلس الفيدرالية الروسي: العقوبات المفروضة على روسيا من الغرب ستؤدي إلى عواقب كارثية على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
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