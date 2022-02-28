https://arabic.sputniknews.com/20220228/تغطية-مباشرة-اليوم-الخامس-للعملية-العسكرية-الروسية-لحماية-دونباس-1059250892.html
تغطية مباشرة... اليوم الخامس للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة... اليوم الخامس للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تواصل القوات المسلحة الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، لليوم الخامس على التوالي، بهدف حماية دونباس ونزع السلاح الأوكراني لإزالة التهديدات الصادرة من... 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T05:21+0000
2022-02-28T05:21+0000
2022-02-28T05:21+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/18/1059096339_0:89:3327:1960_1920x0_80_0_0_d04bbfc90dd2cc7b3d503f8f73dc9a26.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/18/1059096339_297:0:3028:2048_1920x0_80_0_0_bc6dcf8c1ff8b3cd957718f1dd2a14a3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, новый онлайн для белой редактуры
تغطية مباشرة... اليوم الخامس للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تابعنا عبر
يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، لليوم الخامس على التوالي، بهدف حماية دونباس ونزع السلاح الأوكراني لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
تستمر عملية القوات المسلحة الروسية العسكرية لحماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك من العدوان الأوكراني.
بعد نتائج اليوم الرابع، تعمل قوات الجمهوريتين على الهجوم والسيطرة على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بدعم ناري وتغطية من القوات المسلحة الروسية.
الجديد أولاًالقديم أولاً
قناة "NTV" التركية: مجلس الوزراء التركي، برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، سيناقش اليوم الاثنين طلب أوكرانيا إغلاق مضيق البحر الأسود أمام السفن الحربية الروسية.
مصادر لـ"سبوتنيك": إن الوفد الأوكراني الذي غادر لإجراء مفاوضات مع الجانب الروسي، موجود بالفعل على الأراضي البيلاروسية.
رئيس لجنة التشريع في مجلس الفيدرالية الروسي: العقوبات المفروضة على روسيا من الغرب ستؤدي إلى عواقب كارثية على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.