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تل أبيب ستصوت لصالح مقترح إدانة روسيا خلال الجمعية العامة للأمم
تل أبيب ستصوت لصالح مقترح إدانة روسيا خلال الجمعية العامة للأمم
أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد أن بلاده ستقوم بالتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مقترح إدانة روسيا لهجومها على أوكرانيا. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T11:44+0000
2022-02-28T11:44+0000
روسيا
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نقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين عن وزير الخارجية لابيد، قوله إن "إسرائيل ستصوت في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مقترح إدانة روسيا لهجومها على أوكرانيا".وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية، يوم أمس الأحد، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد رفض وساطة إسرائيل في حل الأزمة الأوكرانية.وجاء في بيان نشره الكرملين، في وقت سابق: "رئيس وزراء إسرائيل في محادثة مع بوتين يعرض وساطة إسرائيلية لتعليق الأعمال العدائية في أوكرانيا".وأضاف البيان: "أطلع بوتين بينيت على تفاصيل العملية الخاصة لحماية دونباس، وأكد بوتين على أن روسيا مستعدة لإجراء محادثات في غوميل البيلاروسية، وأن كييف لم تنتهز الفرصة".
https://arabic.sputniknews.com/20220227/بوتين-يرفض-وساطة-إسرائيل-في-حل-الأزمة-الأوكرانية-1059223873.html
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تل أبيب ستصوت لصالح مقترح إدانة روسيا خلال الجمعية العامة للأمم

11:44 GMT 28.02.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد أن بلاده ستقوم بالتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مقترح إدانة روسيا لهجومها على أوكرانيا.
نقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين عن وزير الخارجية لابيد، قوله إن "إسرائيل ستصوت في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مقترح إدانة روسيا لهجومها على أوكرانيا".
وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية، يوم أمس الأحد، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد رفض وساطة إسرائيل في حل الأزمة الأوكرانية.
وجاء في بيان نشره الكرملين، في وقت سابق: "رئيس وزراء إسرائيل في محادثة مع بوتين يعرض وساطة إسرائيلية لتعليق الأعمال العدائية في أوكرانيا".
وأضاف البيان: "أطلع بوتين بينيت على تفاصيل العملية الخاصة لحماية دونباس، وأكد بوتين على أن روسيا مستعدة لإجراء محادثات في غوميل البيلاروسية، وأن كييف لم تنتهز الفرصة".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد المؤتمر الصحفي السنوي الكبير في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
بوتين يرفض وساطة إسرائيل في حل الأزمة الأوكرانية
أمس, 12:12 GMT
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