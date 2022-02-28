https://arabic.sputniknews.com/20220228/تل-أبيب-ستصوت-لصالح-مقترح-إدانة-روسيا-خلال-الجمعية-العامة-للأمم--1059265736.html
تل أبيب ستصوت لصالح مقترح إدانة روسيا خلال الجمعية العامة للأمم
تل أبيب ستصوت لصالح مقترح إدانة روسيا خلال الجمعية العامة للأمم
أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد أن بلاده ستقوم بالتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مقترح إدانة روسيا لهجومها على أوكرانيا. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T11:44+0000
2022-02-28T11:44+0000
2022-02-28T11:44+0000
روسيا
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نقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين عن وزير الخارجية لابيد، قوله إن "إسرائيل ستصوت في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مقترح إدانة روسيا لهجومها على أوكرانيا".وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية، يوم أمس الأحد، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد رفض وساطة إسرائيل في حل الأزمة الأوكرانية.وجاء في بيان نشره الكرملين، في وقت سابق: "رئيس وزراء إسرائيل في محادثة مع بوتين يعرض وساطة إسرائيلية لتعليق الأعمال العدائية في أوكرانيا".وأضاف البيان: "أطلع بوتين بينيت على تفاصيل العملية الخاصة لحماية دونباس، وأكد بوتين على أن روسيا مستعدة لإجراء محادثات في غوميل البيلاروسية، وأن كييف لم تنتهز الفرصة".
https://arabic.sputniknews.com/20220227/بوتين-يرفض-وساطة-إسرائيل-في-حل-الأزمة-الأوكرانية-1059223873.html
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روسيا
تل أبيب ستصوت لصالح مقترح إدانة روسيا خلال الجمعية العامة للأمم
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أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد أن بلاده ستقوم بالتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مقترح إدانة روسيا لهجومها على أوكرانيا.
نقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين عن وزير الخارجية لابيد، قوله إن "إسرائيل ستصوت في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مقترح إدانة روسيا لهجومها على أوكرانيا".
وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية، يوم أمس الأحد، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد رفض وساطة إسرائيل في حل الأزمة الأوكرانية.
وجاء في بيان نشره الكرملين، في وقت سابق: "رئيس وزراء إسرائيل في محادثة مع بوتين يعرض وساطة إسرائيلية لتعليق الأعمال العدائية في أوكرانيا".
وأضاف البيان: "أطلع بوتين بينيت على تفاصيل العملية الخاصة لحماية دونباس، وأكد بوتين على أن روسيا مستعدة لإجراء محادثات في غوميل البيلاروسية، وأن كييف لم تنتهز الفرصة".