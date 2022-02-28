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https://arabic.sputniknews.com/20220228/تونس-الاتحاد-العام-للشغل-يتعهد-بعدم-إغلاق-ملف-البنك-الفرنسي-التونسي-1059265455.html
تونس.. الاتحاد العام للشغل يتعهد بعدم إغلاق ملف البنك الفرنسي التونسي
تونس.. الاتحاد العام للشغل يتعهد بعدم إغلاق ملف البنك الفرنسي التونسي
تعهد الاتحاد التونسي العام للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد)، بعدم التفريط في حقوق المواطنين العاملين في قضية البنك الفرنسي التونسي. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T11:33+0000
2022-02-28T11:33+0000
أخبار تونس اليوم
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جاء ذلك خلال لقاء جمع فاروق العياري الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم النظام الداخلي باتحاد الشغل اليوم الاثنين، بالعاملين بالبنك الفرنسي التونسي، بحسب قناة "نسمة" الخاصة.وقال العياري إن "الاتحاد لن يسّلم في حق التونسيين وقد عمل كل ما في وسعه للحفاظ على حقوق ومكتسبات العاملين بالبنك الفرنسي التونسي مشيرا إلى أن ملف البنك لن يغلق".والبنك الفرنسي التونسي، هو مصرف تجاري تعود مليكته للدولة التونسية، وتعتبر قضيته من أكبر قضايا الفساد في التاريخ التونسي، وتدور حول تسبب القائمين على البنك في إفلاسه عبر اختلاسات وإسناد قروض من دون ضمانات.
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أخبار تونس اليوم

تونس.. الاتحاد العام للشغل يتعهد بعدم إغلاق ملف البنك الفرنسي التونسي

11:33 GMT 28.02.2022
© AP Photo / Hassene Dridiامرأة تسير على خلفية شعار "تونس" في مدينة تونس، 9 أبريل 2021
امرأة تسير على خلفية شعار تونس في مدينة تونس، 9 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
© AP Photo / Hassene Dridi
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تعهد الاتحاد التونسي العام للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد)، بعدم التفريط في حقوق المواطنين العاملين في قضية البنك الفرنسي التونسي.
جاء ذلك خلال لقاء جمع فاروق العياري الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم النظام الداخلي باتحاد الشغل اليوم الاثنين، بالعاملين بالبنك الفرنسي التونسي، بحسب قناة "نسمة" الخاصة.
وقال العياري إن "الاتحاد لن يسّلم في حق التونسيين وقد عمل كل ما في وسعه للحفاظ على حقوق ومكتسبات العاملين بالبنك الفرنسي التونسي مشيرا إلى أن ملف البنك لن يغلق".
والبنك الفرنسي التونسي، هو مصرف تجاري تعود مليكته للدولة التونسية، وتعتبر قضيته من أكبر قضايا الفساد في التاريخ التونسي، وتدور حول تسبب القائمين على البنك في إفلاسه عبر اختلاسات وإسناد قروض من دون ضمانات.
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