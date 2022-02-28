https://arabic.sputniknews.com/20220228/حزب-الأصالة-والمعاصرة-يطالب-وزير-النقل-بإطلاق-خط-بحري-مباشر-بين-طنجة-وجبل-طارق-1059264167.html
حزب "الأصالة والمعاصرة" يطالب وزير النقل بإطلاق خط بحري مباشر بين طنجة وجبل طارق
حزب "الأصالة والمعاصرة" يطالب وزير النقل بإطلاق خط بحري مباشر بين طنجة وجبل طارق
طالب حزب "الأصالة والمعاصرة" في المغرب وزير النقل واللوجيستيك، عبر البرلماني عن دائرة طنجة أصيلة عادل الدفوف، بفتح خط بحري مباشر بين ميناء طنجة المدينة وميناء... 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T11:14+0000
2022-02-28T11:14+0000
2022-02-28T11:14+0000
العالم العربي
أخبار المغرب اليوم
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واعتبر الدفوف في مطلبه، أن هذا المطلب أصبح مطلبا جد ملح للجالية المغربية المنحدرة من المنطقة، بالإضافة إلى حاجة السوق السياحية الكبيرة التي تتميز بها مدينة طنجة والأقاليم المجاورة، ولما تزخر به المدينة من إمكانات متنوعة تجعلها محمط اهتمام وذات أهمية كبرى للسائح الأوروبي.ونقل الدفوف عن الفاعلين في المجال السياحي بمدينة طنجة مطلبهم للحكومة المغربية الذي يطالبون فيه بالسماح للسفن السياحية القادمة من البرتغال وفرنسا وإيطاليا للرسو بميناء طنجة المدينة .وفقا لموقع "طنجة نيوز".وكانت المطالب بإعادة النشاط البحري إلى مينائي طنجة قد ارتفعت في الشهور الأخيرة، في ظل الركود التجاري والسياحي الكبير الذي تعرفه المدينة القديمة بالخصوص وطنجة عموما.
https://arabic.sputniknews.com/20220131/ترقب-حذر-هل-تنقذ-إجراءات-الحكومة-المغربية-قطاع-السياحة-من-الانهيار-1057554675.html
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العالم العربي, أخبار المغرب اليوم
حزب "الأصالة والمعاصرة" يطالب وزير النقل بإطلاق خط بحري مباشر بين طنجة وجبل طارق
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طالب حزب "الأصالة والمعاصرة" في المغرب وزير النقل واللوجيستيك، عبر البرلماني عن دائرة طنجة أصيلة عادل الدفوف، بفتح خط بحري مباشر بين ميناء طنجة المدينة وميناء جبل طارق.
واعتبر الدفوف في مطلبه، أن هذا المطلب أصبح مطلبا جد ملح للجالية المغربية المنحدرة من المنطقة، بالإضافة إلى حاجة السوق السياحية
الكبيرة التي تتميز بها مدينة طنجة والأقاليم المجاورة، ولما تزخر به المدينة من إمكانات متنوعة تجعلها محمط اهتمام وذات أهمية كبرى للسائح الأوروبي.
ونقل الدفوف عن الفاعلين في المجال السياحي بمدينة طنجة مطلبهم للحكومة المغربية الذي يطالبون فيه بالسماح للسفن السياحية القادمة من البرتغال وفرنسا وإيطاليا للرسو بميناء طنجة المدينة .وفقا لموقع "طنجة نيوز"
.
وكانت المطالب بإعادة النشاط البحري إلى مينائي طنجة قد ارتفعت في الشهور الأخيرة، في ظل الركود التجاري والسياحي الكبير الذي تعرفه المدينة القديمة بالخصوص وطنجة عموما.