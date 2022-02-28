https://arabic.sputniknews.com/20220228/خبير-فرص-نجاح-المفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا-لا-تزال-ضعيفة-1059273411.html

خبير: ‎فرص نجاح المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا لا تزال ضعيفة

خبير: ‎فرص نجاح المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا لا تزال ضعيفة

قال رئيس قسم العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي في مركز جنيف للدراسات، ناصر زهير، اليوم الاثنين، إن ‏‎"‎فرص نجاح المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا لاتزال ضعيفة في... 28.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-28T14:08+0000

2022-02-28T14:08+0000

2022-02-28T14:08+0000

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وأوضح في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك" أن "روسيا بالأساس في حاجة لاتفاق مع القيادة في حلف الناتو والولايات المتحدة، وهذا ما قد يقود لمشاركة دول أوروبية مثل ألمانيا وفرنسا لاحقا في المفاوضات، التي ستضع في بدايتها العناوين والخطوط الأولى"، بحسب قوله.وأكد زهير أن "الاتحاد الأوروبي يدعم أي مفاوضات تؤدي إلى وقف القتال مؤقتا، وهو الهدف الأساس للمفاوضات"، معربا عن اعتقاده أن "ألمانيا وفرنسا يمكنهما الضغط على أوكرانيا، لأن هناك الآن هامش مناورة أكثر للضغط على كييف، بعد أن كانت تأخذ مواقفها من الولايات المتحدة التي لم تكن ترغب في التهدئة".وأشار إلى أن "هذا كله يتوقف على مبدأ المفاوضات وما إذا كانت هناك أرضية مشتركة بين الجانبين"، منوها إلى أن "التقدم العسكري الروسي في أوكرانيا يضغط على المفاوضات".واعتبر أن "تحركات "الناتو" بدعم أوكرانيا تعزز المخاوف الروسية، لكنه استبعد أن تؤثر هذه التعزيزات على مسار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا"، لأن "الجيش الأوكراني لديه بالفعل أسلحة فتاكة إلا أنه ضعيف جدا في الميزان أمام الجيش الروسي"، بحسب رأيه.وقال إن "هدف الناتو من هذا الدعم هو إلحاق خسائر كبيرة بروسيا، إذا ما قررت الاستمرار بالعملية العسكرية"، لكنه أكد أنه في النهاية "لا يمكن أن تُهزم روسيا في أوكرانيا".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.وأكد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220228/مصدر-استمرار-المفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا-في-غوميل-1059272861.html

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