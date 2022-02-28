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دونيتسك: العملية العسكرية مستمرة حتى تحقيق الأهداف المطلوبة
دونيتسك: العملية العسكرية مستمرة حتى تحقيق الأهداف المطلوبة
أعلن ممثل جمهورية دونيتسك الشعبية المستقلة، روديون ميروشنيك، اليوم الاثنين، أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مستمرة حتى تحقيق الأهداف المطلوبة . 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T11:57+0000
2022-02-28T11:57+0000
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قال ميروشنيك خلال مقابلة تلفزيونية، إن العملية العسكرية الروسية مستمرة بالرغم من الجلوس على طاولة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.وأضاف ممثل دونيتسك: "الوضع في أوكرانيا يزداد سوءًا كل ساعة، لأن العملية العسكرية مستمرة وتسير وفقًا للخطة آمل ألا يتم إصدار أوامر لوقفها حتى تكتمل عملية التفاوض ويتم التوصل إلى اتفاقات صارمة". وقال ميروشنيك: "لن يتم إعطاء أي أوامر أعتقد أن أوكرانيا الآن لديها الفرصة فقط للاتفاق على شروط إلقاء أسلحة من قبل مجموعات معينة من القوات المسلحة".وأعلن مراسل وكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق اليوم، عن انطلاق المفاوضات الروسية الأوكرانية في بيلاروسيا، وذلك بعد وصول الوفد الأوكراني اليوم إلى غوميل.وأشار مراسل الوكالة إلى أن المفاوضات بين الجانبين الأوكراني والروسي انطلقت منذ وقت قليل.وبحسب المراسل، الجانبان متوجدان في منطقة قريبة من الحدود الأوكرانية البيلاروسية وقريبة من ضفة نهر بريبيات.وأعلن مراسل وكالة "سبوتنيك" عن وصول الوفد الأوكراني المفاوض إلى مدينة غوميل البيلاروسية على متن مروحيتين، وذلك لبدء المفاوضات المقررة مع الجانب الروسي.وأشار المراسل إلى أن الوفد الأوكراني المفاوض يضم كلا من وزير الدفاع الأوكراني ريزنيكوف ووزير الخارجية توشينسكي.
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دونيتسك: العملية العسكرية مستمرة حتى تحقيق الأهداف المطلوبة

11:57 GMT 28.02.2022
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© Sputnik . Valery Melnikov
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أعلن ممثل جمهورية دونيتسك الشعبية المستقلة، روديون ميروشنيك، اليوم الاثنين، أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مستمرة حتى تحقيق الأهداف المطلوبة .
قال ميروشنيك خلال مقابلة تلفزيونية، إن العملية العسكرية الروسية مستمرة بالرغم من الجلوس على طاولة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.
وأضاف ممثل دونيتسك: "الوضع في أوكرانيا يزداد سوءًا كل ساعة، لأن العملية العسكرية مستمرة وتسير وفقًا للخطة آمل ألا يتم إصدار أوامر لوقفها حتى تكتمل عملية التفاوض ويتم التوصل إلى اتفاقات صارمة".
وقال ميروشنيك: "لن يتم إعطاء أي أوامر أعتقد أن أوكرانيا الآن لديها الفرصة فقط للاتفاق على شروط إلقاء أسلحة من قبل مجموعات معينة من القوات المسلحة".
وأعلن مراسل وكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق اليوم، عن انطلاق المفاوضات الروسية الأوكرانية في بيلاروسيا، وذلك بعد وصول الوفد الأوكراني اليوم إلى غوميل.
وأشار مراسل الوكالة إلى أن المفاوضات بين الجانبين الأوكراني والروسي انطلقت منذ وقت قليل.
وبحسب المراسل، الجانبان متوجدان في منطقة قريبة من الحدود الأوكرانية البيلاروسية وقريبة من ضفة نهر بريبيات.
وأعلن مراسل وكالة "سبوتنيك" عن وصول الوفد الأوكراني المفاوض إلى مدينة غوميل البيلاروسية على متن مروحيتين، وذلك لبدء المفاوضات المقررة مع الجانب الروسي.
وأشار المراسل إلى أن الوفد الأوكراني المفاوض يضم كلا من وزير الدفاع الأوكراني ريزنيكوف ووزير الخارجية توشينسكي.
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