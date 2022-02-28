https://arabic.sputniknews.com/20220228/رئيسة-المفوضية-الأوروبية-أوكرانيا-تنتمي-إلينا-ولكن-السلام-مع-روسيا-مهم-1059249636.html

رئيسة المفوضية الأوروبية: أوكرانيا تنتمي إلينا ولكن السلام مع روسيا مهم

رئيسة المفوضية الأوروبية: أوكرانيا تنتمي إلينا ولكن السلام مع روسيا مهم

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي يريد أن يرى أوكرانيا جزءا من الكتلة الأوروبية، لكن من المهم أن توافق كييف على محادثات... 28.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-28T00:36+0000

2022-02-28T00:36+0000

2022-02-28T00:49+0000

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المفوضية الأوروبية

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ولم تذكر رئيسة المفوضية الأوروبية أي تفاصيل أخرى بشأن إمكانية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.وقالت فون دير لاين، "لدينا عملية مع أوكرانيا تتمثل على سبيل المثال في دمج السوق الأوكرانية في السوق الموحدة"، مشيرة أيضا إلى "التعاون الوثيق للغاية في شبكة الطاقة".عند سؤالها عن محادثات السلام بين كييف وروسيا، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، "من المهم أن يوافق الجانب الأوكراني على محادثات السلام، وأن الظروف جيدة بالنسبة للجانب الأوكراني. بشكل عام من الأفضل دائمًا إحلال السلام، بدلا من خوض معركة".وقال رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي، الأحد، إن كييف وافقت على إجراء محادثات مع روسيا في بيلاروسيا.وقال مصدر مقرب من منظمي المحادثات لوكالة سبوتنيك، إن وفد كييف يتوجه إلى بيلاروسيا عبر بولندا ومن المتوقع أن يبدأ الاجتماع صباح اليوم الاثنين في منطقة غوميل على الحدود الأوكرانية البيلاروسية.وبحسب المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، فإن الوفد الروسي مستعد بالفعل للمحادثات وينتظر وصول نظرائه الأوكرانيين، بعد مكالمة هاتفية بين الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو فولوديمير زيلينسكي.

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