https://arabic.sputniknews.com/20220228/رئيسة-المفوضية-الأوروبية-تؤكد-أن-أوروبا-ستدفع-ثمن-العقوبات-ضد-روسيا-1059249827.html
رئيسة المفوضية الأوروبية تؤكد أن أوروبا ستدفع ثمن العقوبات ضد روسيا
رئيسة المفوضية الأوروبية تؤكد أن أوروبا ستدفع ثمن العقوبات ضد روسيا
أكد رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، على أن العقوبات المفروضة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا ستكون لها تكلفة على أوروبا نفسها. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T01:24+0000
2022-02-28T01:24+0000
2022-02-28T01:24+0000
تغطية أحداث دونباس
المفوضية الأوروبية
العقوبات الأمريكية ضد روسيا
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ووفقا لرئيس المفوضية الأوروبية، ستواصل أوروبا دعم أوكرانيا، كما ترحب باللاجئين من أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.وقالت فون دير لاين: "كنا نستعد لأسابيع لخيارات مختلفة، وبالطبع هناك انفتاح كبير للترحيب بهؤلاء اللاجئين. لدينا خطط طوارئ مع الدول الأعضاء المختلفة".ولفتت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى أن الاتحاد الأوروبي يريد أن يرى أوكرانيا جزءا من الكتلة الأوروبية، لكن من المهم أن توافق كييف على محادثات السلام مع روسيا.واتخذت الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا وكندا خطوات أمس الأول السبت لاستبعاد روسيا من نظام سويفت للمدفوعات العالمية بين البنوك، في إطار جولة أخرى من العقوبات ضد موسكو بعد العملية العسكرية في دونباس.وفرضت الدول الغربية خلال الأيام الماضية، حزمة عقوبات اقتصادية صارمة على روسيا، ردا على شن موسكو عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.بعدها أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الجمعة 25 فبراير/ شباط الجاري، تفعيل قوة الرد التابعة له لأول مرة في تاريخه، كإجراء دفاعي ردا على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220227/رئيس-الدوما-الروسي-العملية-العسكرية-في-أوكرانيا-هي-السبيل-الوحيد-لوقف-الإبادة-الجماعية-1059248355.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
المفوضية الأوروبية, العقوبات الأمريكية ضد روسيا
رئيسة المفوضية الأوروبية تؤكد أن أوروبا ستدفع ثمن العقوبات ضد روسيا
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أكد رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، على أن العقوبات المفروضة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا ستكون لها تكلفة على أوروبا نفسها.
وقالت فون دير لاين في مقابلة مع تلفزيون "يورونيوز"، عندما سئلت عن كيف سيتعين على الأوروبيين وأوروبا دفع ثمن العقوبات ضد روسيا "نعم، نحن نعلم أن كل حرب لها ثمن".
ووفقا لرئيس المفوضية الأوروبية، ستواصل أوروبا دعم أوكرانيا، كما ترحب باللاجئين من أوكرانيا
في الاتحاد الأوروبي.
وقالت فون دير لاين: "كنا نستعد لأسابيع لخيارات مختلفة، وبالطبع هناك انفتاح كبير للترحيب بهؤلاء اللاجئين. لدينا خطط طوارئ مع الدول الأعضاء المختلفة".
ولفتت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى أن الاتحاد الأوروبي يريد أن يرى أوكرانيا جزءا من الكتلة الأوروبية، لكن من المهم أن توافق كييف على محادثات السلام مع روسيا.
واتخذت الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا وكندا خطوات أمس الأول السبت لاستبعاد روسيا من نظام سويفت للمدفوعات العالمية بين البنوك، في إطار جولة أخرى من العقوبات ضد موسكو بعد العملية العسكرية في دونباس.
وفرضت الدول الغربية خلال الأيام الماضية، حزمة عقوبات اقتصادية صارمة على روسيا
، ردا على شن موسكو عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
بعدها أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الجمعة 25 فبراير/ شباط الجاري، تفعيل قوة الرد التابعة له لأول مرة في تاريخه، كإجراء دفاعي ردا على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.