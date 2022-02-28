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تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220228/رئيس-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-يتعرض-لإطلاق-النار-شمالي-شرق-ماريوبول-1059251502.html
رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية يتعرض لإطلاق النار شمالي شرق ماريوبول
رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية يتعرض لإطلاق النار شمالي شرق ماريوبول
أفادت وسائل إعلام روسية، صباح اليوم الإثنين، عن تعرض رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية المستقلة، دينيس بوشيلين، لإطلاق النار شمالي شرق مدينة ماريوبول. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T06:05+0000
2022-02-28T06:05+0000
تغطية أحداث دونباس
العالم
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وذكرت قناة "روسيا 24" الروسية نقلا عن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية المستقلة، دينيس بوشيلين، أن موكبه تعرض لإطلاق نار خلال انتقاله من منطقة إلى أخرى.وقال بوشيلين للقناة "إنها مسألة حياة وكل شيء على ما يرام والجميع بخير".وبدأت وحدات من القوات المسلحة الروسية عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022 تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات القوات التابعة لنظام الحكم الأوكراني عليهما.وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما يفعله نظام الحكم الأوكراني بسكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في منطقة دونباس بالإبادة الجماعية.
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العالم

رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية يتعرض لإطلاق النار شمالي شرق ماريوبول

06:05 GMT 28.02.2022
© Sputnik . �Sergey Averin / الذهاب إلى بنك الصورالوضع في دونباس - رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، في دونيتسك، حدود روسيا، أوكرلنيا 23 فبراير 2022
الوضع في دونباس - رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، في دونيتسك، حدود روسيا، أوكرلنيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
© Sputnik . �Sergey Averin
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أفادت وسائل إعلام روسية، صباح اليوم الإثنين، عن تعرض رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية المستقلة، دينيس بوشيلين، لإطلاق النار شمالي شرق مدينة ماريوبول.
وذكرت قناة "روسيا 24" الروسية نقلا عن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية المستقلة، دينيس بوشيلين، أن موكبه تعرض لإطلاق نار خلال انتقاله من منطقة إلى أخرى.
وقال بوشيلين للقناة "إنها مسألة حياة وكل شيء على ما يرام والجميع بخير".
وبدأت وحدات من القوات المسلحة الروسية عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022 تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات القوات التابعة لنظام الحكم الأوكراني عليهما.
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما يفعله نظام الحكم الأوكراني بسكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في منطقة دونباس بالإبادة الجماعية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الخامس للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس06:25 GMT
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