https://arabic.sputniknews.com/20220228/رئيس-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-يتعرض-لإطلاق-النار-شمالي-شرق-ماريوبول-1059251502.html
رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية يتعرض لإطلاق النار شمالي شرق ماريوبول
رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية يتعرض لإطلاق النار شمالي شرق ماريوبول
أفادت وسائل إعلام روسية، صباح اليوم الإثنين، عن تعرض رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية المستقلة، دينيس بوشيلين، لإطلاق النار شمالي شرق مدينة ماريوبول. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T06:05+0000
2022-02-28T06:05+0000
2022-02-28T06:05+0000
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وذكرت قناة "روسيا 24" الروسية نقلا عن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية المستقلة، دينيس بوشيلين، أن موكبه تعرض لإطلاق نار خلال انتقاله من منطقة إلى أخرى.وقال بوشيلين للقناة "إنها مسألة حياة وكل شيء على ما يرام والجميع بخير".وبدأت وحدات من القوات المسلحة الروسية عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022 تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات القوات التابعة لنظام الحكم الأوكراني عليهما.وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما يفعله نظام الحكم الأوكراني بسكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في منطقة دونباس بالإبادة الجماعية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية يتعرض لإطلاق النار شمالي شرق ماريوبول
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أفادت وسائل إعلام روسية، صباح اليوم الإثنين، عن تعرض رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية المستقلة، دينيس بوشيلين، لإطلاق النار شمالي شرق مدينة ماريوبول.
وذكرت قناة "روسيا 24" الروسية نقلا عن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية المستقلة، دينيس بوشيلين، أن موكبه تعرض لإطلاق نار خلال انتقاله من منطقة إلى أخرى.
وقال بوشيلين للقناة "إنها مسألة حياة وكل شيء على ما يرام والجميع بخير".
وبدأت وحدات من القوات المسلحة الروسية عملية عسكرية
في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022 تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات القوات التابعة لنظام الحكم الأوكراني عليهما.
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما يفعله نظام الحكم الأوكراني بسكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في منطقة دونباس بالإبادة الجماعية.