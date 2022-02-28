https://arabic.sputniknews.com/20220228/رغد-صدام-حسين-تخرج-عن-صمتها-بشأن-تصريحات-منسوبة-لها-بشأن-جثة-طارق-عزيز-1059258347.html
رغد صدام حسين تخرج عن صمتها بشأن تصريحات منسوبة لها بشأن جثة طارق عزيز
رغد صدام حسين تخرج عن صمتها بشأن تصريحات منسوبة لها بشأن جثة طارق عزيز
خرجت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، عن صمتها بشأن تصريحات منسوبة لها تم تداولها خلال الفترة الماضية بشأن جثمان وزير الخارجية العراقي... 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T09:20+0000
2022-02-28T09:20+0000
2022-02-28T09:20+0000
العراق
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ونشرت عبر حسابها على موقع "تويتر" والوحيد لها على مواقع التواصل الاجتماعي صورة ثابتة (سكرين شوت) من التصريحات المنسوبة إليها، والتي تستنكر فيها "سرقة جثمان طارق عزيز من جانب ميليشيات الملالي الفارسي وإعادته مرة أخرى، لكن بعد أن تم التمثيل به وفتح جمجمته وإخراج دماغه".وأكدت رغد صدام حسين أن الحساب الذي يحمل تصريحاتها "مزور" وليس لها علاقة به.وتوفي طارق عزيز، الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء في عهد صدام حسين، في يونيو/ حزيران عام 2015 داخل سجنه، عن عمر 79 عاما.وكان زياد طارق عزيز، نجل وزير الخارجية العراقي الأسبق، كشف قبل أسبوع كواليس قيام الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، بضرب نجله قصي بالعصا.وأوضح زياد طارق عزيز، في مقابلة مع برنامج "السطر الأوسط"، أن "علاقته مع عدي صدام حسين لم يكن فيها ود"، ولكن كان صديقه قصي، مشيرا إلى أن صدام حسين كان "إنسانا عادلا بحكمه وبالعقوبات".
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
رغد صدام حسين تخرج عن صمتها بشأن تصريحات منسوبة لها بشأن جثة طارق عزيز
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خرجت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، عن صمتها بشأن تصريحات منسوبة لها تم تداولها خلال الفترة الماضية بشأن جثمان وزير الخارجية العراقي الأسبق، طارق عزيز.
ونشرت عبر حسابها على موقع "تويتر" والوحيد لها على مواقع التواصل الاجتماعي صورة ثابتة (سكرين شوت) من التصريحات المنسوبة إليها، والتي تستنكر فيها "سرقة جثمان طارق عزيز من جانب ميليشيات الملالي الفارسي وإعادته مرة أخرى، لكن بعد أن تم التمثيل به وفتح جمجمته وإخراج دماغه".
وأكدت رغد صدام حسين أن الحساب الذي يحمل تصريحاتها "مزور" وليس لها علاقة به.
وتوفي طارق عزيز، الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء في عهد صدام حسين، في يونيو/ حزيران عام 2015 داخل سجنه، عن عمر 79 عاما.
وكان زياد طارق عزيز، نجل وزير الخارجية العراقي الأسبق، كشف قبل أسبوع كواليس قيام الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، بضرب نجله قصي بالعصا
.
وأوضح زياد طارق عزيز، في مقابلة مع برنامج "السطر الأوسط"، أن "علاقته مع عدي صدام حسين لم يكن فيها ود"، ولكن كان صديقه قصي، مشيرا إلى أن صدام حسين كان "إنسانا عادلا بحكمه وبالعقوبات".