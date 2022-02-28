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https://arabic.sputniknews.com/20220228/روسيا-تقيد-الرحلات-الجوية-لشركات-الطيران-في-36-دولة-1059270830.html
روسيا تقيد الرحلات الجوية لشركات الطيران في 36 دولة
روسيا تقيد الرحلات الجوية لشركات الطيران في 36 دولة
ذكرت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية أن روسيا، وردًا على الحظر الذي فرضته الدول الأوروبية على تشغيل رحلات الطائرات الروسية، فرضت قيودا على تشغيل الرحلات... 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T13:25+0000
2022-02-28T13:25+0000
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روسيا
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وجاء في البيان: "وفقًا لقواعد القانون الدولي، وكرد على الحظر الذي فرضته الدول الأوروبية على تشغيل رحلات الطائرات المدنية التي تشغلها شركات النقل الجوي الروسية، تم فرض قيود على تشغيل الرحلات الجوية من قبل شركات النقل الجوي في 36 دولة".كما هو محدد، ستؤثر القيود على شركات النقل الجوي في البلدان التالية: النمسا، ألبانيا، بلجيكا، بلغاريا، جزر فيرجن البريطانية، بريطانيا، المجر، ألمانيا، جبل طارق، اليونان، الدنمارك (جرينلاند، جزر فارو، البحر الإقليمي)، أيرلندا، أيسلندا، إسبانيا، إيطاليا، كندا، قبرص، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، هولندا، النرويج، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، فنلندا، فرنسا، كرواتيا، جمهورية التشيك، السويد، إستونيا.يمكن إجراء الرحلات الجوية من هذه البلدان بتصريح خاص صادر عن وكالة النقل الجوي الفيدرالية أو وزارة الخارجية الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220227/الاتحاد-الأوروبي-قد-يحظر-رحلات-الطيران-الروسية-من-دخول-مجاله-الجوي-1059219046.html
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روسيا

روسيا تقيد الرحلات الجوية لشركات الطيران في 36 دولة

13:25 GMT 28.02.2022
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مطار شيريمتيفو، الطيران الروسي آيروفلوت، موسكو، روسيا مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
© Sputnik . Maxim Blinov
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ذكرت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية أن روسيا، وردًا على الحظر الذي فرضته الدول الأوروبية على تشغيل رحلات الطائرات الروسية، فرضت قيودا على تشغيل الرحلات الجوية في 36 دولة.
وجاء في البيان: "وفقًا لقواعد القانون الدولي، وكرد على الحظر الذي فرضته الدول الأوروبية على تشغيل رحلات الطائرات المدنية التي تشغلها شركات النقل الجوي الروسية، تم فرض قيود على تشغيل الرحلات الجوية من قبل شركات النقل الجوي في 36 دولة".
كما هو محدد، ستؤثر القيود على شركات النقل الجوي في البلدان التالية: النمسا، ألبانيا، بلجيكا، بلغاريا، جزر فيرجن البريطانية، بريطانيا، المجر، ألمانيا، جبل طارق، اليونان، الدنمارك (جرينلاند، جزر فارو، البحر الإقليمي)، أيرلندا، أيسلندا، إسبانيا، إيطاليا، كندا، قبرص، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، هولندا، النرويج، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، فنلندا، فرنسا، كرواتيا، جمهورية التشيك، السويد، إستونيا.
يمكن إجراء الرحلات الجوية من هذه البلدان بتصريح خاص صادر عن وكالة النقل الجوي الفيدرالية أو وزارة الخارجية الروسية.
علم الاتحاد الأوروبي في أثينا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
الاتحاد الأوروبي قد يحظر رحلات الطيران الروسية من دخول مجاله الجوي
أمس, 10:18 GMT
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