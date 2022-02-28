https://arabic.sputniknews.com/20220228/زيادة-رسوم-عبور-قناة-السويس-بما-يصل-إلى-10-1059258532.html
زيادة رسوم عبور قناة السويس بما يصل إلى 10%
زيادة رسوم عبور قناة السويس بما يصل إلى 10%
قررت هيئة قناة السويس، اليوم الاثنين، زيادة رسوم عبور السفن بما يصل إلى 10% اعتبارا من أول مارس/آذار المقبل. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T09:24+0000
2022-02-28T09:24+0000
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ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن هيئة قناة السويس، سلسلة تعميمات جاء فيها، أن القرار يأتي "تماشيا مع النمو الملحوظ في التجارة العالمية وتحسن اقتصاديات السفن وتطوير المجرى الملاحي وخدمة العبور لقناة السويس".وكشف رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، عن تفاصيل تتعلق بأعمال التوسعة الخاصة بطول القطاع المزدوج في الممر الملاحي الاستراتيجي، قائلا إن العمل يجري من أجل زيادة طول القطاع المزدوج في الممر الملاحي من 72 إلى 82 كيلومترا.وكان رئيس هيئة قناة السويس قد أعلن، منتصف فبراير/شباط الجاري عن أعمال توسعة جديدة في القناة بالمنطقة ذات الاتجاهين.وقال ربيع في مؤتمر صحفي، إن عملية التوسعة تتم في القطاع ذي الاتجاهين من 72 كم إلى 82 كم. واعتبر ربيع أن التوسعة ستكون مكلفة للغاية، ومؤخرا بدأت قناة السويس تطبيق زيادة تعريفة عبور السفن عبر مجراها الملاحي بنسبة 6%.وجاء في البيان، أن "القناة بدأت في تطبيق تعريفة الرسوم الجديدة للسفن العابرة، اعتبارا من الأول من فبراير والتي تشمل زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة بنسبة 6% خلال العام الجاري مقارنة بما كانت عليه خلال عام 2021".وأوضح رئيس الهيئة، أسامة ربيع، أنه يتم استثناء السفن السياحية وناقلات الغاز الطبيعي المسال من هذه الزيادة فيتم تثبيت رسوم عبورهما، على حد قوله.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار مصر الآن
زيادة رسوم عبور قناة السويس بما يصل إلى 10%
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قررت هيئة قناة السويس، اليوم الاثنين، زيادة رسوم عبور السفن بما يصل إلى 10% اعتبارا من أول مارس/آذار المقبل.
ونقلت صحيفة "المصري اليوم
" عن هيئة قناة السويس، سلسلة تعميمات جاء فيها، أن القرار يأتي "تماشيا مع النمو الملحوظ في التجارة العالمية وتحسن اقتصاديات السفن وتطوير المجرى الملاحي وخدمة العبور لقناة السويس".
وكشف رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، عن تفاصيل تتعلق بأعمال التوسعة الخاصة بطول القطاع المزدوج في الممر الملاحي الاستراتيجي، قائلا إن العمل يجري من أجل زيادة طول القطاع المزدوج في الممر الملاحي من 72 إلى 82 كيلومترا.
وكان رئيس هيئة قناة السويس قد أعلن، منتصف فبراير/شباط الجاري عن أعمال توسعة جديدة في القناة بالمنطقة ذات الاتجاهين.
وقال ربيع في مؤتمر صحفي، إن عملية التوسعة تتم في القطاع ذي الاتجاه
ين من 72 كم إلى 82 كم. واعتبر ربيع أن التوسعة ستكون مكلفة للغاية، ومؤخرا بدأت قناة السويس تطبيق زيادة تعريفة عبور السفن عبر مجراها الملاحي بنسبة 6%.
وجاء في البيان، أن "القناة بدأت في تطبيق تعريفة الرسوم الجديدة للسفن العابرة، اعتبارا من الأول من فبراير والتي تشمل زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة بنسبة 6% خلال العام الجاري مقارنة بما كانت عليه خلال عام 2021".
وأوضح رئيس الهيئة، أسامة ربيع، أنه يتم استثناء السفن السياحية وناقلات الغاز الطبيعي المسال من هذه الزيادة فيتم تثبيت رسوم عبورهما، على حد قوله.