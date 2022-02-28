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Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
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https://arabic.sputniknews.com/20220228/زيلينسكي-يدعو-لإغلاق-المجال-الجوي-والموانئ-البحرية-أمام-روسيا-في-كل-أنحاء-العالم-1059296911.html
زيلينسكي يدعو لإغلاق المجال الجوي والموانئ البحرية أمام روسيا في كل أنحاء العالم
زيلينسكي يدعو لإغلاق المجال الجوي والموانئ البحرية أمام روسيا في كل أنحاء العالم
دعا فلاديمير زيلينسكي، يوم الاثنين، النظر بفرض منطقة حظر طيران على الطائرات والمروحيات والصواريخ الروسية، فضلا عن منعها من دخول جميع الموانئ والمضائق والمطارات... 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T23:03+0000
2022-02-28T23:29+0000
تغطية أحداث دونباس
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال زيلينسكي في خطاب موجه للأوكرانيين، "يجب أن نفكر في إغلاق كامل للمجال الجوي أمام الصواريخ والطائرات والمروحيات الروسية.. يجب منع مثل هذه الدولة من دخول جميع الموانئ والمضائق والمطارات في العالم. مثل هذه الدولة يجب ألا تتلقى مئات المليارات من صادرات الطاقة".وفرضت الدول الغربية خلال الأيام الماضية، حزمة عقوبات اقتصادية صارمة على روسيا، ردا على شن موسكو عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، لحماية سوزارة الدفاع الروسية: أكثر من 100 جندي أوكراني ألقوا أسلحتهم خلال الـ 24 ساعة الماضيةكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وفي ذات الصدد قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220228/وزارة-الدفاع-الروسية-أكثر-من-100-جندي-أوكراني-ألقوا-أسلحتهم-خلال-الـ-24-ساعة-الماضية-1059287164.html
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أخبار أوكرانيا

زيلينسكي يدعو لإغلاق المجال الجوي والموانئ البحرية أمام روسيا في كل أنحاء العالم

23:03 GMT 28.02.2022 (تم التحديث: 23:29 GMT 28.02.2022)
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Serالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كييف، أوكرانيا 24 فبراير 2022
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كييف، أوكرانيا 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Ser
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دعا فلاديمير زيلينسكي، يوم الاثنين، النظر بفرض منطقة حظر طيران على الطائرات والمروحيات والصواريخ الروسية، فضلا عن منعها من دخول جميع الموانئ والمضائق والمطارات في العالم.
موسكو - سبوتنيك. وقال زيلينسكي في خطاب موجه للأوكرانيين، "يجب أن نفكر في إغلاق كامل للمجال الجوي أمام الصواريخ والطائرات والمروحيات الروسية.. يجب منع مثل هذه الدولة من دخول جميع الموانئ والمضائق والمطارات في العالم. مثل هذه الدولة يجب ألا تتلقى مئات المليارات من صادرات الطاقة".
هذا وتواصل القوات الروسية عمليتها الخاصة لحماية إقليم دونباس وسط تصعيد غير مسبوق للعقوبات الغربية ضد موسكو.
وفرضت الدول الغربية خلال الأيام الماضية، حزمة عقوبات اقتصادية صارمة على روسيا، ردا على شن موسكو عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، لحماية سوزارة الدفاع الروسية: أكثر من 100 جندي أوكراني ألقوا أسلحتهم خلال الـ 24 ساعة الماضيةكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
وزارة الدفاع الروسية: أكثر من 100 جندي أوكراني ألقوا أسلحتهم خلال الـ 24 ساعة الماضية
17:42 GMT
في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
وفي ذات الصدد قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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