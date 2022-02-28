https://arabic.sputniknews.com/20220228/سبوتنيك-تحصل-على-أسماء-الحكومة-الجديدة-التي-قدمها-فتحي-باشاغا-إلى-مجلس-النواب-الليبي-1059287812.html

"سبوتنيك" تحصل على أسماء الحكومة الجديدة التي قدمها فتحي باشاغا إلى مجلس النواب الليبي

"سبوتنيك" تحصل على أسماء الحكومة الجديدة التي قدمها فتحي باشاغا إلى مجلس النواب الليبي

تضمنت التشكيلة الحكومية التي قدمها رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا إلى لمجلس النواب، نائبين و30 وزيرا و8 وزراء دولة. 28.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-28T17:56+0000

2022-02-28T17:56+0000

2022-02-28T17:56+0000

أخبار ليبيا اليوم

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وحسب النسخة التي وصلت إلى مراسل سبوتنيك في ليبيا، من المكتب الخاص لباشاغا، تضمنت التشكيلة الحكومة الوزارية التي تقدم بها المرشح لرئاسة الحكومة، علي القطراني نائبا لرئيس الحكومة عن الشرق وسالم الزادمة نائبا عن الجنوب.فيما تم إسناد وزارة الخارجية إلى حافظ عبدالحميد قدور، والدفاع إلى أحميد علي حومه، والتخطيط والمالية لأسامة سعد حماد، ووزارة الداخلية لعصام محمد أبوزريبه.وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، وجه في وقت سابق اليوم، دعوة إلى رئيس الوزراء المكلف من قبل البرلمان فتحي باشاغا.ودعا المشري، عبر صفحته على "فيسبوك"، قبل ساعات من جلسة مجلس النواب التي من المقرر أن تمنح الثقة لباشاغا وحكومته، إلى اعتماد قاعدة دستورية والذهاب إلى الانتخابات سريعا.ووصف مشروع الحكومة المقترحة بأنه بمنزلة "إدخال للمعتدين على العاصمة من النافذة بعد فشلهم في دخولها بالقوة"، منبها باشاغا بالانتباه لهذا الأمر جيدا.وقالت مصادر برلمانية ليبية، إن رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا يجري مشاورات مع نواب الجنوب والمنطقة الغربية.وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن الخلافات الموجودة حتى الآن على القائمة المقترحة تتعلق بنائبي رئيس الحكومة في الجنوب والمنطقة الغربية، ووزارة الخارجية.وأوضحت المصادر أن التوجه داخل البرلمان يشير إلى منح الثقة لحكومة باشاغا، وأنه حال التوافق على المناصب المختلف عليها حاليا يمكن تأجيلها حتى التوافق على أسماء بديلة.وفي 10 فبراير/ شباط الجاري، صوت مجلس النواب الليبي بالإجماع على اختيار فتحي باشاغا، وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة، لتشكيل الحكومة الجديدة، بعد سحب الثقة من حكومة الدبيبة، إلا أن الأخير أكد أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة.وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات في البلاد، بعد فشل إجرائها في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، ولكن مجلس النواب اعتمد خارطة طريق تتضمن إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز 14 شهرًا من تاريخ التعديل الدستوري.وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية في البلاد، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً بسبب الخلافات بين الأطراف الداخلية.

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أخبار ليبيا اليوم