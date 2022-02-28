https://arabic.sputniknews.com/20220228/سوريا-تدين-الحملة-الغربية-المعادية-لروسيا-حول-أوكرانيا-1059297089.html
سوريا تدين الحملة الغربية المعادية لروسيا حول أوكرانيا
سوريا تدين الحملة الغربية المعادية لروسيا حول أوكرانيا
قال سفير سوريا لدى المنظمة بسام صباغ، في جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن دمشق تدين الحملة المعادية لروسيا التي يشنها الغرب ووسائل الإعلام الغربية... 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T23:21+0000
2022-02-28T23:21+0000
2022-02-28T23:21+0000
أخبار سوريا اليوم
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وأوضح صباغ، أن "سوريا تدين الحملة التي ينظمها ويقودها الغرب ووسائل إعلامه ضد روسيا الاتحادية، ولا سيما النشر الممهنج للأخبار والتصريحات الكاذبة والصور ومقاطع فيديو المفبركة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
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أخبار سوريا اليوم
سوريا تدين الحملة الغربية المعادية لروسيا حول أوكرانيا
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قال سفير سوريا لدى المنظمة بسام صباغ، في جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن دمشق تدين الحملة المعادية لروسيا التي يشنها الغرب ووسائل الإعلام الغربية ضد موسكو حول الأحداث في أوكرانيا.
وأوضح صباغ، أن "سوريا تدين الحملة التي ينظمها ويقودها الغرب ووسائل إعلامه ضد روسيا الاتحادية، ولا سيما النشر الممهنج للأخبار والتصريحات الكاذبة والصور ومقاطع فيديو المفبركة".