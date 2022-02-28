عربي
سوريا تدين الحملة الغربية المعادية لروسيا حول أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220228/سوريا-تدين-الحملة-الغربية-المعادية-لروسيا-حول-أوكرانيا-1059297089.html
سوريا تدين الحملة الغربية المعادية لروسيا حول أوكرانيا
سوريا تدين الحملة الغربية المعادية لروسيا حول أوكرانيا
قال سفير سوريا لدى المنظمة بسام صباغ، في جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن دمشق تدين الحملة المعادية لروسيا التي يشنها الغرب ووسائل الإعلام الغربية... 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T23:21+0000
2022-02-28T23:21+0000
أخبار سوريا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1047927935_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_398896bea25fa53277cbd510ab418369.jpg
وأوضح صباغ، أن "سوريا تدين الحملة التي ينظمها ويقودها الغرب ووسائل إعلامه ضد روسيا الاتحادية، ولا سيما النشر الممهنج للأخبار والتصريحات الكاذبة والصور ومقاطع فيديو المفبركة".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1047927935_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_95f2805d58fd56b72d8b882bfbb08b06.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم

سوريا تدين الحملة الغربية المعادية لروسيا حول أوكرانيا

23:21 GMT 28.02.2022
© Sputnikصورة عاجل "سبوتنيك" الجديدة
صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
© Sputnik
تابعنا عبرGoogle news
يتبع
قال سفير سوريا لدى المنظمة بسام صباغ، في جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن دمشق تدين الحملة المعادية لروسيا التي يشنها الغرب ووسائل الإعلام الغربية ضد موسكو حول الأحداث في أوكرانيا.
وأوضح صباغ، أن "سوريا تدين الحملة التي ينظمها ويقودها الغرب ووسائل إعلامه ضد روسيا الاتحادية، ولا سيما النشر الممهنج للأخبار والتصريحات الكاذبة والصور ومقاطع فيديو المفبركة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الخامس للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس20:56 GMTЗаседание Совбеза ООН по Украине в Нью-Йорке - سبوتنيك عربيبث مباشر... مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا خاصا بشأن أزمة أوكرانيا20:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала