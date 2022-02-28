https://arabic.sputniknews.com/20220228/سويسرا-تغلق-مجالها-الجوي-أمام-الطيران-الروسي-1059279981.html
سويسرا تغلق مجالها الجوي أمام الطيران الروسي
سويسرا تغلق مجالها الجوي أمام الطيران الروسي
قال المجلس الاتحادي في سويسرا في بيان نُشر اليوم الاثنين، إن سويسرا تغلق المجال الجوي لجميع الرحلات القادمة من روسيا وأي طائرات تحمل علامات روسية، وذلك... 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T15:36+0000
2022-02-28T15:36+0000
2022-02-28T15:36+0000
العالم
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روسيا
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وقال مسؤول من الاتحاد الأوروبي، أمس الأحد، إن حظر رحلات الطيران الروسية من التحليق في المجال الجوي للاتحاد قد يكون ضمن حزمة جديدة من العقوبات على موسكو، والتي سيناقشها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق اليوم.وكانت بلغاريا وبولندا وجمهورية التشيك، قد أعلنت أمس السبت، عن إغلاق مجالها الجوي أمام شركات الطيران المدنية الروسية المختلفة، كما قالت إستونيا، إحدى دول البلطيق، إنها ستمنع شركات الطيران الروسية من استخدام مجالها الجوي.كما أعلنت كل من السويد والدنمارك وأيرلندا والنمسا أنها ستغلق أيضا مجالها الجوي، فيما أفادت وزارة النقل الألمانية بأنه اعتبارًا من الساعة 17:00 بتوقيت موسكو، من أمس الأحد، سيتم إغلاق الأجواء فوق ألمانيا أمام الطيران الروسي.إلى ذلك، فرضت بريطانيا عقوبات على شركة "إيروفلوت" للطيران، وحظرت هبوط رحلات الشركة في مطاراتها، فيما أعلنت روسيا إغلاق مجالها الجوي أمام شركات الطيران البريطانية بما في ذلك رحلات الترانزيت.وقالت هيئة الطيران الفيدرالية الروسية، إن روسيا تغلق أجواءها أمام شركات النقل الجوي لدول البلطيق، وكذلك سلوفينيا، ردا على إغلاق هذه الدول مجالها الجوي أمام روسيا، على خلفية العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس.
https://arabic.sputniknews.com/20220225/بولندا-تغلق-مجالها-الجوي-أمام-الطيران-الروسي--1059153459.html
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العالم, سويسرا, روسيا
سويسرا تغلق مجالها الجوي أمام الطيران الروسي
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قال المجلس الاتحادي في سويسرا في بيان نُشر اليوم الاثنين، إن سويسرا تغلق المجال الجوي لجميع الرحلات القادمة من روسيا وأي طائرات تحمل علامات روسية، وذلك اعتبارًا من الساعة 17:00 بتوقيت موسكو يوم 28 فبراير/ شباط، باستثناء الرحلات الخاصة بالاحتياجات الإنسانية والطبية والدبلوماسية.
وقال مسؤول من الاتحاد الأوروبي، أمس الأحد، إن حظر رحلات الطيران الروسية من التحليق في المجال الجوي للاتحاد
قد يكون ضمن حزمة جديدة من العقوبات على موسكو، والتي سيناقشها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق اليوم.
وكانت بلغاريا وبولندا وجمهورية التشيك، قد أعلنت أمس السبت، عن إغلاق مجالها الجوي أمام شركات الطيران المدنية الروسية المختلفة، كما قالت إستونيا، إحدى دول البلطيق، إنها ستمنع شركات الطيران الروسية من استخدام مجالها الجوي.
كما أعلنت كل من السويد والدنمارك وأيرلندا والنمسا أنها ستغلق أيضا مجالها الجوي، فيما أفادت وزارة النقل الألمانية
بأنه اعتبارًا من الساعة 17:00 بتوقيت موسكو، من أمس الأحد، سيتم إغلاق الأجواء فوق ألمانيا أمام الطيران الروسي.
إلى ذلك، فرضت بريطانيا عقوبات على شركة "إيروفلوت" للطيران، وحظرت هبوط رحلات الشركة في مطاراتها، فيما أعلنت روسيا إغلاق مجالها الجوي أمام شركات الطيران البريطانية بما في ذلك رحلات الترانزيت.
وقالت هيئة الطيران الفيدرالية الروسية، إن روسيا تغلق أجواءها أمام شركات النقل الجوي لدول البلطيق، وكذلك سلوفينيا، ردا على إغلاق هذه الدول مجالها الجوي أمام روسيا، على خلفية العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس.