https://arabic.sputniknews.com/20220228/شركة-شل-مغادرتنا-روسيا-تكبدنا-خسائر-بنحو-25-مليار-دولار-1059290036.html
شركة شل: مغادرتنا روسيا تكبدنا خسائر بنحو 25 مليار دولار
شركة شل: مغادرتنا روسيا تكبدنا خسائر بنحو 25 مليار دولار
أعلنت شركة شل اليوم الإثنين، أن مغادرتها روسيا، سوف تكبدها خسائر، بما يوازي 25 مليار دولار. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T19:22+0000
2022-02-28T19:22+0000
2022-02-28T19:22+0000
شلل
روسيا
عقوبات أمريكية ضد روسيا
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وحسب بيان نشرته رويترز قالت الشركة إنها ستخرج جميع عملياتها الروسية، بما في ذلك مصنع رئيسي للغاز الطبيعي المسال.أتى القرار بعد يوم من تخلي منافستها بي بي عن حصتها في شركة النفط الروسية العملاقة روسنيفت.سخالين 2، الواقعة قبالة الساحل الشمالي الشرقي لروسيا، تنتج حوالي 11.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا، والتي يتم تصديرها إلى الأسواق الرئيسية بما في ذلك الصين واليابان.وقالت شل إن قرار الانسحاب من المشاريع المشتركة في روسيا سيؤدي إلى أضرار، لافتة إلى أن لديها أصول غير متداولة بنحو ثلاثة مليارات دولار في هذه المشاريع في روسيا بنهاية عام 2021.وكانت شركات غربية أخرى، من بينها بنك إتش إس بي سي العالمي وأكبر شركة لتأجير الطائرات في العالم إيركاب، قد أعلنت أنها تخطط للخروج من روسيا في الوقت الذي تشدد فيه الحكومات الغربية العقوبات الاقتصادية على موسكو.
https://arabic.sputniknews.com/20220228/العقوبات-الجديدة-على-روسيا-تتسبب-في-انخفاض-الأسهم-في-وول-ستريت-1059277867.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شلل, روسيا, عقوبات أمريكية ضد روسيا
شركة شل: مغادرتنا روسيا تكبدنا خسائر بنحو 25 مليار دولار
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أعلنت شركة شل اليوم الإثنين، أن مغادرتها روسيا، سوف تكبدها خسائر، بما يوازي 25 مليار دولار.
وحسب بيان نشرته رويترز قالت الشركة إنها ستخرج جميع عملياتها الروسية
، بما في ذلك مصنع رئيسي للغاز الطبيعي المسال.
أتى القرار بعد يوم من تخلي منافستها بي بي عن حصتها في شركة النفط الروسية العملاقة روسنيفت.
وأوضح البيان أن شل ستتخلى عن مصنع سخالين 2 للغاز الطبيعي المسال الذي تمتلك فيه حصة 27.5%، والذي تملكه وتديره شركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم بنسبة 50%.
سخالين 2، الواقعة قبالة الساحل الشمالي الشرقي لروسيا، تنتج حوالي 11.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا، والتي يتم تصديرها إلى الأسواق الرئيسية بما في ذلك الصين واليابان.
وأشار البيان إلى أن شل تخطط أيضًا لإنهاء مشاركتها في خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 الذي يربط روسيا بألمانيا، والذي ساعدت في تمويله.
وقالت شل إن قرار الانسحاب من المشاريع المشتركة في روسيا سيؤدي إلى أضرار، لافتة إلى أن لديها أصول غير متداولة بنحو ثلاثة مليارات دولار في هذه المشاريع في روسيا بنهاية عام 2021.
وكانت شركات غربية أخرى، من بينها بنك إتش إس بي سي العالمي وأكبر شركة لتأجير الطائرات في العالم إيركاب، قد أعلنت أنها تخطط للخروج من روسيا في الوقت الذي تشدد فيه الحكومات الغربية العقوبات الاقتصادية على موسكو.