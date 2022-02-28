https://arabic.sputniknews.com/20220228/طرد-الطلاب-الروس-من-الجامعات-الأوروبية-بسبب-الأزمة-في-أوكرانيا-1059266059.html
طرد الطلاب الروس من الجامعات الأوروبية بسبب الأزمة في أوكرانيا
طرد الطلاب الروس من الجامعات الأوروبية بسبب الأزمة في أوكرانيا
أعلنت أمينة شكاوى حقوق الإنسان في روسيا، تاتيانا موسكالكوفا، طرد الطلاب الروس من الجامعات الأوروبية بسبب الأزمة مع أوكرانيا، أثناء لقائها مع وزير العلوم... 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T11:50+0000
2022-02-28T11:50+0000
2022-02-28T11:51+0000
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روسيا
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وقالت موسكوفا: "الوزارة تتخذ إجراءات غير مسبوقة لحماية حقوق الطلاب الروس المطرودين من جامعات في فرنسا والتشيك وبلجيكا ودول أوروبية أخرى بسبب الوضع في أوكرانيا. واتفقنا على القيام بهذا العمل المهم معا".ناقش الطرفان أيضًا قضايا ضمان الحق في التعليم للطلاب الذين تم إجلاؤهم من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220228/الدفاع-الروسية-تمت-السيطرة-بشكل-كامل-على-محطة-زاباروجيتس-النووية-وفتح-ممر-آمن-للمدنيين-لمغادرة-كييف-1059253024.html
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روسيا
طرد الطلاب الروس من الجامعات الأوروبية بسبب الأزمة في أوكرانيا
11:50 GMT 28.02.2022 (تم التحديث: 11:51 GMT 28.02.2022) تابعنا عبر
أعلنت أمينة شكاوى حقوق الإنسان في روسيا، تاتيانا موسكالكوفا، طرد الطلاب الروس من الجامعات الأوروبية بسبب الأزمة مع أوكرانيا، أثناء لقائها مع وزير العلوم والتعليم العالي في روسيا فاليري فالكوف.
وقالت موسكوفا: "الوزارة تتخذ إجراءات غير مسبوقة لحماية حقوق الطلاب الروس المطرودين من جامعات في فرنسا والتشيك وبلجيكا ودول أوروبية أخرى بسبب الوضع في أوكرانيا. واتفقنا على القيام بهذا العمل المهم معا".
ناقش الطرفان أيضًا قضايا ضمان الحق في التعليم للطلاب الذين تم إجلاؤهم من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.
وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.