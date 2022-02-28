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الدفاع الروسية: المشاركون في العملية العسكرية هم الضباط والمتعاقدون فقط
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https://arabic.sputniknews.com/20220228/طرد-الطلاب-الروس-من-الجامعات-الأوروبية-بسبب-الأزمة-في-أوكرانيا-1059266059.html
طرد الطلاب الروس من الجامعات الأوروبية بسبب الأزمة في أوكرانيا
طرد الطلاب الروس من الجامعات الأوروبية بسبب الأزمة في أوكرانيا
أعلنت أمينة شكاوى حقوق الإنسان في روسيا، تاتيانا موسكالكوفا، طرد الطلاب الروس من الجامعات الأوروبية بسبب الأزمة مع أوكرانيا، أثناء لقائها مع وزير العلوم... 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T11:50+0000
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روسيا
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وقالت موسكوفا: "الوزارة تتخذ إجراءات غير مسبوقة لحماية حقوق الطلاب الروس المطرودين من جامعات في فرنسا والتشيك وبلجيكا ودول أوروبية أخرى بسبب الوضع في أوكرانيا. واتفقنا على القيام بهذا العمل المهم معا".ناقش الطرفان أيضًا قضايا ضمان الحق في التعليم للطلاب الذين تم إجلاؤهم من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
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روسيا

طرد الطلاب الروس من الجامعات الأوروبية بسبب الأزمة في أوكرانيا

11:50 GMT 28.02.2022 (تم التحديث: 11:51 GMT 28.02.2022)
© Sputnik . Максим Блинов / الذهاب إلى بنك الصورأمينة شكاوى حقوق الإنسان في روسيا
أمينة شكاوى حقوق الإنسان في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
© Sputnik . Максим Блинов
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أعلنت أمينة شكاوى حقوق الإنسان في روسيا، تاتيانا موسكالكوفا، طرد الطلاب الروس من الجامعات الأوروبية بسبب الأزمة مع أوكرانيا، أثناء لقائها مع وزير العلوم والتعليم العالي في روسيا فاليري فالكوف.
وقالت موسكوفا: "الوزارة تتخذ إجراءات غير مسبوقة لحماية حقوق الطلاب الروس المطرودين من جامعات في فرنسا والتشيك وبلجيكا ودول أوروبية أخرى بسبب الوضع في أوكرانيا. واتفقنا على القيام بهذا العمل المهم معا".
ناقش الطرفان أيضًا قضايا ضمان الحق في التعليم للطلاب الذين تم إجلاؤهم من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.
وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
الوضع على الحدود بين روسيا و أوكرانيا - قوات الجيش الروسي على الحدود بين شبه جزيرة القرم و أوكرانيا، في الحاجز الحدودي دجانكوي 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
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