https://arabic.sputniknews.com/20220228/عسكري-أوكراني-يوجه-رسالة-لرئيسه-الكاذب--1059269415.html
عسكري أوكراني يوجه رسالة لرئيسه "الكاذب"
عسكري أوكراني يوجه رسالة لرئيسه "الكاذب"
كشف عسكري أوكراني معتقل لدى السلطات الروسية، اليوم الاثنين، أن رئيس بلاده عمد إلى نشر أخبار ملفقة وكاذبة بشأن مقتله هو ورفاقه العسكريين في جزيرة زيمنيه، التي... 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T12:49+0000
2022-02-28T12:49+0000
2022-02-28T12:49+0000
تغطية أحداث دونباس
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/1c/1059261280_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3c0ee4a160de99586e613b59f1cd2228.jpg
وقال العسكري المعتقل الأوكراني: "لقد قام الرئيس بدفننا أحياء أمام الرأي العام الأوكراني وذلك ليحرض الجميع على أن هناك مذبحة تقام بحقنا".وأضاف قائلا: "أوجه لرئيس البلاد رسالة أني على قيد الحياة".وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، إن زوارق تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية حاولت قتل جنود أوكرانيين استسلموا وسلموا أنفسهم للجيش الروسي في جزيرة زميني، مؤكدا أن الهجوم الأوكراني تم صده.وأشار كوناشينكوف، في تصريحات أدلى بها للصحفيين اليوم، إلى أنه في مساء يوم 25 فبراير/ شباط، وأثناء عملية إخلاء لـ82 جنديا أوكرانيا ألقوا أسلحتهم طواعية من جزيرة زميني، حاول 16 زورقا تابعا للبحرية الأوكرانية، باستخدام "تكتيكات السرب"، مهاجمة سفن أسطول البحر الأسود.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/1c/1059261280_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4d12c02f5ddd0bbc65026f30c418882d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
عسكري أوكراني يوجه رسالة لرئيسه "الكاذب"
تابعنا عبر
كشف عسكري أوكراني معتقل لدى السلطات الروسية، اليوم الاثنين، أن رئيس بلاده عمد إلى نشر أخبار ملفقة وكاذبة بشأن مقتله هو ورفاقه العسكريين في جزيرة زيمنيه، التي تم السيطرة عليها من قبل الجيش الروسي.
وقال العسكري المعتقل الأوكراني: "لقد قام الرئيس بدفننا أحياء أمام الرأي العام الأوكراني وذلك ليحرض الجميع على أن هناك مذبحة تقام بحقنا".
وأضاف قائلا: "أوجه لرئيس البلاد رسالة أني على قيد الحياة".
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، إن زوارق تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية حاولت قتل جنود أوكرانيين
استسلموا وسلموا أنفسهم للجيش الروسي في جزيرة زميني، مؤكدا أن الهجوم الأوكراني تم صده.
وأشار كوناشينكوف، في تصريحات أدلى بها للصحفيين اليوم، إلى أنه في مساء يوم 25 فبراير/ شباط، وأثناء عملية إخلاء لـ82 جنديا أوكرانيا ألقوا أسلحتهم طواعية من جزيرة زميني، حاول 16 زورقا تابعا للبحرية الأوكرانية، باستخدام "تكتيكات السرب"، مهاجمة سفن أسطول البحر الأسود.