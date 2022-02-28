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https://arabic.sputniknews.com/20220228/عضو-اللجنة-الوطنية-لترسيم-الحدود-اللبنانية-المبعوث-الأمريكي-هوكشتاين-ابتز-السياسيين-بسيف-العقوبات-1059274618.html
عضو اللجنة الوطنية لترسيم الحدود اللبنانية: المبعوث الأمريكي هوكشتاين ابتز السياسيين بسيف العقوبات
عضو اللجنة الوطنية لترسيم الحدود اللبنانية: المبعوث الأمريكي هوكشتاين ابتز السياسيين بسيف العقوبات
نفذ عدد من الناشطين تظاهرة، اليوم الاثنين، أمام وزارة الخارجية اللبنانية في بيروت تحت عنوان، "دفاعا عن الثروة النفطية والحدود البحرية" ورفضا للتنازل عن الخط 29... 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T14:26+0000
2022-02-28T14:26+0000
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وقال الدكتور عمران زهوة من اللجنة الوطنية لمتابعة ملف ترسيم الحدود لـ "سبوتنيك":وأضاف "التنازل عن الخط 29 يخسّر لبنان 1430 كلم عدا عن اننا سنخسر ايضا حقل قانا الذي سيصبح مشترك، بالإضافة إلى أن عام 2007 خسرنا 2300 كلم مع قبرص دون أن تتحرك الدولة 750 كلم مع سوريا".وأشار إلى أنه "اليوم ومع شعورنا بالبزار السياسي، والبيان الذي صدر عن رئاسة الجمهورية الذي يتحدث عن أن الخط 29 تقني وليس قانوني، نقول للجميع أن خطنا الوحيد في لبنان التقني والقانوني هو 29 لأنه ينطلق من الb1، وبحسب اتفاق بوليه- نيوكمب والهدنة هذا محدد وموجود بحدود الدولة اللبنانية والخرائط، وبالتالي الخط رقم 1 و23 وهوف لم ينطلقوا من نقطة"B1” وسقطوا حكما. وأكد أنه في حال "كان سيف العقوبات يهددهم فنحن الشعب اللبناني لن نرضى".وأوضح زهوه أن "كلام المبعوث الأمريكي لترسيم الحدود آموس هوكشتاين تركّز بشكل واضح على الأزمة اللبنانية والاقتصادية وتحدث عن الكهرباء من الأردن والغاز من مصر وابتزهم بسيف العقوبات".وختم: "نقول إنه لطالما مسلط على المسؤولين سيف العقوبات فلنذهب إلى استفتاء شعبي لنقرر إذا نريد التنازل أم لا".وكان قد أكد رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، يوم الثلاثاء الماضي 22 فبراير/شباط، أنه "من المستحيل أن يفرط في حقوق بلاده في قضية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل".
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العالم العربي, لبنان, حدود

عضو اللجنة الوطنية لترسيم الحدود اللبنانية: المبعوث الأمريكي هوكشتاين ابتز السياسيين بسيف العقوبات

14:26 GMT 28.02.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayنفذ عدد من الناشطين تظاهرة، اليوم الاثنين، أمام وزارة الخارجية اللبنانية في بيروت تحت عنوان "دفاعا عن الثروة النفطية والحدود البحرية" ورفضا للتنازل عن الخط 29 وإدخاله في "البازار السياسي اللبناني"، لبنان 28 فبراير 2022
نفذ عدد من الناشطين تظاهرة، اليوم الاثنين، أمام وزارة الخارجية اللبنانية في بيروت تحت عنوان دفاعا عن الثروة النفطية والحدود البحرية ورفضا للتنازل عن الخط 29 وإدخاله في البازار السياسي اللبناني، لبنان 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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نفذ عدد من الناشطين تظاهرة، اليوم الاثنين، أمام وزارة الخارجية اللبنانية في بيروت تحت عنوان، "دفاعا عن الثروة النفطية والحدود البحرية" ورفضا للتنازل عن الخط 29 وإدخاله في "البازار السياسي اللبناني".
وقال الدكتور عمران زهوة من اللجنة الوطنية لمتابعة ملف ترسيم الحدود لـ "سبوتنيك":

إنه "لطالما تحدث الأفرقاء السياسيون في لبنان عن ثقتهم بالجيش اللبناني، وعام 2013 أنشأت فرقة الطوبوغرافيا في الجيش ولدينا اليوم خبراء ومعدات للترسيم بدقة، اليوم طالما تم كف يد الجيش اللبناني وهذا يعني دخول عملية الترسيم البزار السياسي".

© Sputnik . Abdul Kader Albay المبعوث الأمريكي لترسيم الحدود آموس هوكشتاين والسفيرة الأمريكية دوروثي شيا في لبنان
 المبعوث الأمريكي لترسيم الحدود آموس هوكشتاين والسفيرة الأمريكية دوروثي شيا في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
المبعوث الأمريكي لترسيم الحدود آموس هوكشتاين والسفيرة الأمريكية دوروثي شيا في لبنان
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وأضاف "التنازل عن الخط 29 يخسّر لبنان 1430 كلم عدا عن اننا سنخسر ايضا حقل قانا الذي سيصبح مشترك، بالإضافة إلى أن عام 2007 خسرنا 2300 كلم مع قبرص دون أن تتحرك الدولة 750 كلم مع سوريا".
© Sputnik . Abdul Kader Albayنفذ عدد من الناشطين تظاهرة، اليوم الاثنين، أمام وزارة الخارجية اللبنانية في بيروت تحت عنوان "دفاعا عن الثروة النفطية والحدود البحرية" ورفضا للتنازل عن الخط 29 وإدخاله في "البازار السياسي اللبناني"، لبنان 28 فبراير 2022
نفذ عدد من الناشطين تظاهرة، اليوم الاثنين، أمام وزارة الخارجية اللبنانية في بيروت تحت عنوان دفاعا عن الثروة النفطية والحدود البحرية ورفضا للتنازل عن الخط 29 وإدخاله في البازار السياسي اللبناني، لبنان 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
نفذ عدد من الناشطين تظاهرة، اليوم الاثنين، أمام وزارة الخارجية اللبنانية في بيروت تحت عنوان "دفاعا عن الثروة النفطية والحدود البحرية" ورفضا للتنازل عن الخط 29 وإدخاله في "البازار السياسي اللبناني"، لبنان 28 فبراير 2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وأشار إلى أنه "اليوم ومع شعورنا بالبزار السياسي، والبيان الذي صدر عن رئاسة الجمهورية الذي يتحدث عن أن الخط 29 تقني وليس قانوني، نقول للجميع أن خطنا الوحيد في لبنان التقني والقانوني هو 29 لأنه ينطلق من الb1، وبحسب اتفاق بوليه- نيوكمب والهدنة هذا محدد وموجود بحدود الدولة اللبنانية والخرائط، وبالتالي الخط رقم 1 و23 وهوف لم ينطلقوا من نقطة"B1” وسقطوا حكما. وأكد أنه في حال "كان سيف العقوبات يهددهم فنحن الشعب اللبناني لن نرضى".
وأوضح زهوه أن "كلام المبعوث الأمريكي لترسيم الحدود آموس هوكشتاين تركّز بشكل واضح على الأزمة اللبنانية والاقتصادية وتحدث عن الكهرباء من الأردن والغاز من مصر وابتزهم بسيف العقوبات".
© Sputnik . Abdul Kader Albayنفذ عدد من الناشطين تظاهرة، اليوم الاثنين، أمام وزارة الخارجية اللبنانية في بيروت تحت عنوان "دفاعا عن الثروة النفطية والحدود البحرية" ورفضا للتنازل عن الخط 29 وإدخاله في "البازار السياسي اللبناني"، لبنان 28 فبراير 2022
نفذ عدد من الناشطين تظاهرة، اليوم الاثنين، أمام وزارة الخارجية اللبنانية في بيروت تحت عنوان دفاعا عن الثروة النفطية والحدود البحرية ورفضا للتنازل عن الخط 29 وإدخاله في البازار السياسي اللبناني، لبنان 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
نفذ عدد من الناشطين تظاهرة، اليوم الاثنين، أمام وزارة الخارجية اللبنانية في بيروت تحت عنوان "دفاعا عن الثروة النفطية والحدود البحرية" ورفضا للتنازل عن الخط 29 وإدخاله في "البازار السياسي اللبناني"، لبنان 28 فبراير 2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وختم: "نقول إنه لطالما مسلط على المسؤولين سيف العقوبات فلنذهب إلى استفتاء شعبي لنقرر إذا نريد التنازل أم لا".
وكان قد أكد رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، يوم الثلاثاء الماضي 22 فبراير/شباط، أنه "من المستحيل أن يفرط في حقوق بلاده في قضية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل".
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