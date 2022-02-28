https://arabic.sputniknews.com/20220228/عضو-اللجنة-الوطنية-لترسيم-الحدود-اللبنانية-المبعوث-الأمريكي-هوكشتاين-ابتز-السياسيين-بسيف-العقوبات-1059274618.html

عضو اللجنة الوطنية لترسيم الحدود اللبنانية: المبعوث الأمريكي هوكشتاين ابتز السياسيين بسيف العقوبات

عضو اللجنة الوطنية لترسيم الحدود اللبنانية: المبعوث الأمريكي هوكشتاين ابتز السياسيين بسيف العقوبات

نفذ عدد من الناشطين تظاهرة، اليوم الاثنين، أمام وزارة الخارجية اللبنانية في بيروت تحت عنوان، "دفاعا عن الثروة النفطية والحدود البحرية" ورفضا للتنازل عن الخط 29... 28.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-28T14:26+0000

2022-02-28T14:26+0000

2022-02-28T14:26+0000

العالم العربي

لبنان

حدود

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وقال الدكتور عمران زهوة من اللجنة الوطنية لمتابعة ملف ترسيم الحدود لـ "سبوتنيك":وأضاف "التنازل عن الخط 29 يخسّر لبنان 1430 كلم عدا عن اننا سنخسر ايضا حقل قانا الذي سيصبح مشترك، بالإضافة إلى أن عام 2007 خسرنا 2300 كلم مع قبرص دون أن تتحرك الدولة 750 كلم مع سوريا".وأشار إلى أنه "اليوم ومع شعورنا بالبزار السياسي، والبيان الذي صدر عن رئاسة الجمهورية الذي يتحدث عن أن الخط 29 تقني وليس قانوني، نقول للجميع أن خطنا الوحيد في لبنان التقني والقانوني هو 29 لأنه ينطلق من الb1، وبحسب اتفاق بوليه- نيوكمب والهدنة هذا محدد وموجود بحدود الدولة اللبنانية والخرائط، وبالتالي الخط رقم 1 و23 وهوف لم ينطلقوا من نقطة"B1” وسقطوا حكما. وأكد أنه في حال "كان سيف العقوبات يهددهم فنحن الشعب اللبناني لن نرضى".وأوضح زهوه أن "كلام المبعوث الأمريكي لترسيم الحدود آموس هوكشتاين تركّز بشكل واضح على الأزمة اللبنانية والاقتصادية وتحدث عن الكهرباء من الأردن والغاز من مصر وابتزهم بسيف العقوبات".وختم: "نقول إنه لطالما مسلط على المسؤولين سيف العقوبات فلنذهب إلى استفتاء شعبي لنقرر إذا نريد التنازل أم لا".وكان قد أكد رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، يوم الثلاثاء الماضي 22 فبراير/شباط، أنه "من المستحيل أن يفرط في حقوق بلاده في قضية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل".

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