https://arabic.sputniknews.com/20220228/غازبروم-حجم-الغاز-المتاح-في-السوق-الأوروبية-يعتمد-بشكل-كبير-على-الطلب-في-السوق-الآسيوية-المتنامية-1059262840.html

"غازبروم": حجم الغاز المتاح في السوق الأوروبية يعتمد بشكل كبير على الطلب في السوق الآسيوية المتنامية

"غازبروم": حجم الغاز المتاح في السوق الأوروبية يعتمد بشكل كبير على الطلب في السوق الآسيوية المتنامية

أعلنت "غازبروم" أن تجديد مخزون أوروبا تحت الأرض هذا العام سيتطلب ضخ غاز أكثر مما يتم ضخه عادة في أي موسم صيفي واحد. 28.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-28T10:49+0000

2022-02-28T10:49+0000

2022-02-28T10:49+0000

اقتصاد

روسيا

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وأكدت "غازبروم" عبر قناتها على "تلغرام": "من أجل تجديد احتياطيات الغاز في منشآت التخزين الأوروبية بحلول الشتاء المقبل، سيكون من الضروري ضخ كميات كبيرة من الغاز التي لم يتم ضخها في موسم صيفي واحد من قبل".وأضافت "غازبروم": "هذا تحدٍ خطير للغاية، مع الأخذ في الاعتبار، الحدود اليومية القصوى لأحجام الضخ، والتي هي مقيدة بشكل صارم بالقدرات التكنولوجية لمنشآت التخزين".بالإضافة إلى ذلك، أكدت الشركة أن الحجم الإجمالي للغاز المتاح في السوق الأوروبية يعتمد بشكل كبير على الطلب في السوق الآسيوية المتنامية.

https://arabic.sputniknews.com/20220102/غازبروم-تبلغ-ذروة-إنتاج-الغاز-في-عام-2021-على-مدى-السنوات-الـ13-الماضية-1054863274.html

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اقتصاد, روسيا