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https://arabic.sputniknews.com/20220228/فيفا-ويويفا-توقف-منتخبات-وأندية-روسيا-من-المشاركة-في-جميع-المسابقات-1059287055.html
"فيفا" و"يويفا" توقفان منتخبات وأندية روسيا من المشاركة في جميع المسابقات
"فيفا" و"يويفا" توقفان منتخبات وأندية روسيا من المشاركة في جميع المسابقات
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يوفيا" عن إيقاف الأندية والمنتخبات الروسية من المشاركة في بطولاتهم حتى إشعار آخر. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
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روسيا, يوفا

"فيفا" و"يويفا" توقفان منتخبات وأندية روسيا من المشاركة في جميع المسابقات

17:42 GMT 28.02.2022 (تم التحديث: 17:48 GMT 28.02.2022)
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINIالفيفا
الفيفا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINI
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يوفيا" عن إيقاف الأندية والمنتخبات الروسية من المشاركة في بطولاتهم حتى إشعار آخر.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الخامس للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس17:45 GMT
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