https://arabic.sputniknews.com/20220228/فيفا-ويويفا-توقف-منتخبات-وأندية-روسيا-من-المشاركة-في-جميع-المسابقات-1059287055.html
"فيفا" و"يويفا" توقفان منتخبات وأندية روسيا من المشاركة في جميع المسابقات
"فيفا" و"يويفا" توقفان منتخبات وأندية روسيا من المشاركة في جميع المسابقات
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يوفيا" عن إيقاف الأندية والمنتخبات الروسية من المشاركة في بطولاتهم حتى إشعار آخر. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T17:42+0000
2022-02-28T17:42+0000
2022-02-28T17:48+0000
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
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روسيا, يوفا
"فيفا" و"يويفا" توقفان منتخبات وأندية روسيا من المشاركة في جميع المسابقات
17:42 GMT 28.02.2022 (تم التحديث: 17:48 GMT 28.02.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يوفيا" عن إيقاف الأندية والمنتخبات الروسية من المشاركة في بطولاتهم حتى إشعار آخر.