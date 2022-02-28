https://arabic.sputniknews.com/20220228/قطر-نحترم-استقلال-وسيادة-أوكرانيا-وندعو-للتهدئة-والدبلوماسية-لحل-الأزمة-1059262612.html
قطر: نحترم استقلال وسيادة أوكرانيا وندعو للتهدئة والدبلوماسية لحل الأزمة
قطر: نحترم استقلال وسيادة أوكرانيا وندعو للتهدئة والدبلوماسية لحل الأزمة
شدد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على ضرورة الحوار البناء والدبلوماسية لحل الأزمة الأوكرانية. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T10:48+0000
2022-02-28T10:48+0000
2022-02-28T10:48+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال الوزير القطري، في كلمة مسجلة أمام الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، اليوم الاثنين إن "دولة قطر تابعت خلال الأيام الماضية بقلق بالغ التصعيد العسكري في أوكرانيا، مشيراً إلى أنها ترى في هذه المرحلة الحرجة ضرورة انتهاج الحوار البناء والطرق الدبلوماسية لحل هذه الأزمة".وانطلقت منذ قليل المفاوضات الروسية الأوكرانية في بيلاروسيا، وذلك بعد وصول الوفد الأوكراني اليوم إلى غوميل.وأشار مراسل وكالة "سبوتنيك" أن الجانبين متوجدان في منطقة قريبة من الحدود الأوكرانية البيلاروسية وقريبة من ضفة نهر بريبيات.وبدأت روسيا في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.
https://arabic.sputniknews.com/20220228/انطلاق-المفاوضات-الروسية-الأوكرانية-في-بيلاروسيا-1059261481.html
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العالم العربي, قطر, أخبار أوكرانيا
قطر: نحترم استقلال وسيادة أوكرانيا وندعو للتهدئة والدبلوماسية لحل الأزمة
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شدد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على ضرورة الحوار البناء والدبلوماسية لحل الأزمة الأوكرانية.
القاهرة - سبوتنيك. وقال الوزير القطري، في كلمة مسجلة أمام الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، اليوم الاثنين إن "دولة قطر تابعت خلال الأيام الماضية بقلق بالغ التصعيد العسكري في أوكرانيا، مشيراً إلى أنها ترى في هذه المرحلة الحرجة ضرورة انتهاج الحوار البناء والطرق الدبلوماسية لحل هذه الأزمة".
وأكد "احترام سيادة واستقلال أوكرانيا ووحدة أراضيها في حدودها المعترف بها دوليا".
وانطلقت منذ قليل المفاوضات الروسية الأوكرانية في بيلاروسيا، وذلك بعد وصول الوفد الأوكراني
اليوم إلى غوميل.
وأشار مراسل وكالة "سبوتنيك" أن الجانبين متوجدان في منطقة قريبة من الحدود الأوكرانية البيلاروسية وقريبة من ضفة نهر بريبيات.
وبدأت روسيا في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.