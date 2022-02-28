عربي
Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220228/قطر-نحترم-استقلال-وسيادة-أوكرانيا-وندعو-للتهدئة-والدبلوماسية-لحل-الأزمة-1059262612.html
قطر: نحترم استقلال وسيادة أوكرانيا وندعو للتهدئة والدبلوماسية لحل الأزمة
قطر: نحترم استقلال وسيادة أوكرانيا وندعو للتهدئة والدبلوماسية لحل الأزمة
شدد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على ضرورة الحوار البناء والدبلوماسية لحل الأزمة الأوكرانية. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T10:48+0000
2022-02-28T10:48+0000
تغطية أحداث دونباس
العالم العربي
قطر
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1048077401_0:23:3073:1751_1920x0_80_0_0_d496f6ee5aa33e05d31876cfba89f570.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقال الوزير القطري، في كلمة مسجلة أمام الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، اليوم الاثنين إن "دولة قطر تابعت خلال الأيام الماضية بقلق بالغ التصعيد العسكري في أوكرانيا، مشيراً إلى أنها ترى في هذه المرحلة الحرجة ضرورة انتهاج الحوار البناء والطرق الدبلوماسية لحل هذه الأزمة".وانطلقت منذ قليل المفاوضات الروسية الأوكرانية في بيلاروسيا، وذلك بعد وصول الوفد الأوكراني اليوم إلى غوميل.وأشار مراسل وكالة "سبوتنيك" أن الجانبين متوجدان في منطقة قريبة من الحدود الأوكرانية البيلاروسية وقريبة من ضفة نهر بريبيات.وبدأت روسيا في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.
https://arabic.sputniknews.com/20220228/انطلاق-المفاوضات-الروسية-الأوكرانية-في-بيلاروسيا-1059261481.html
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1048077401_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_95315441b3699feb10239cfa9c165bf2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, قطر, أخبار أوكرانيا

قطر: نحترم استقلال وسيادة أوكرانيا وندعو للتهدئة والدبلوماسية لحل الأزمة

10:48 GMT 28.02.2022
© REUTERS / MOHAMED AZAKIRوزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في بيروت، لبنان 9 فبراير 2021
وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في بيروت، لبنان 9 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR
تابعنا عبرGoogle news
شدد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على ضرورة الحوار البناء والدبلوماسية لحل الأزمة الأوكرانية.
القاهرة - سبوتنيك. وقال الوزير القطري، في كلمة مسجلة أمام الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، اليوم الاثنين إن "دولة قطر تابعت خلال الأيام الماضية بقلق بالغ التصعيد العسكري في أوكرانيا، مشيراً إلى أنها ترى في هذه المرحلة الحرجة ضرورة انتهاج الحوار البناء والطرق الدبلوماسية لحل هذه الأزمة".
وأكد "احترام سيادة واستقلال أوكرانيا ووحدة أراضيها في حدودها المعترف بها دوليا".
المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا في غوميل، بيلاروسيا 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
تغطية أحداث دونباس
انطلاق المفاوضات الروسية الأوكرانية في بيلاروسيا
10:24 GMT
وانطلقت منذ قليل المفاوضات الروسية الأوكرانية في بيلاروسيا، وذلك بعد وصول الوفد الأوكراني اليوم إلى غوميل.
وأشار مراسل وكالة "سبوتنيك" أن الجانبين متوجدان في منطقة قريبة من الحدود الأوكرانية البيلاروسية وقريبة من ضفة نهر بريبيات.
وبدأت روسيا في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الخامس للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس07:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала