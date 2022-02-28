https://arabic.sputniknews.com/20220228/قناة-إسرائيل-تعترف-بأن-المحادثة-بين-بينيت-وبوتين-لم-تؤد-إلى-وساطة-ملموسة-1059251972.html

قناة: إسرائيل تعترف بأن المحادثة بين بينيت وبوتين لم تؤد إلى وساطة ملموسة

قناة: إسرائيل تعترف بأن المحادثة بين بينيت وبوتين لم تؤد إلى وساطة ملموسة

قالت قناة "كان" الرسمية، إن إسرائيل أقرت بأن المكالمة الهاتفية التي أجراها رئيس وزرائها نفتالي بينيت بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الأحد، لم تؤد إلى وساطة... 28.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-28T06:36+0000

2022-02-28T06:36+0000

2022-02-28T06:36+0000

تغطية أحداث دونباس

نفتالي بينيت

فلاديمير بوتين

أخبار أوكرانيا

إسرائيل

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/16/1050501275_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_6db0f64ea926a14cf7e74744fa647705.jpg

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي كبير لم تسمه أن حقيقة إثارة بينيت القضية مع الرئيس الروسي عقب الطلب الأوكراني في محادثة جرت أثناء القتال، يشير إلى موقف إسرائيل في العالم.وبحسب مصدر إسرائيلي، قال رئيس الوزراء لبوتين في المكالمة الهاتفية أمس إنه من الممكن الاستفادة من العلاقات بين البلدين وإنقاذ الأرواح.وقالت القناة إن بينيت أراد التحدث مع الرئيس الروسي قبل وصول طائرة إسرائيلية إلى أوكرانيا، والتأكيد على أن هذه ليست سوى مساعدات إنسانية.وكشفت القناة أن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي كان قد طلب من بينيت في مكالمة هاتفية يوم الجمعة الماضي تقديم مساعدات عسكرية وأسلحة، لافتة إلى أن بينيت رد بأن ذلك ليس على جدول الأعمال.وكانت إسرائيل قد رفضت في السابق طلب أوكرانيا للمساعدة العسكرية، حيث طلب الأوكرانيون، من بين أمور أخرى، بطاريات القبة الحديدية وأنظمة إنذار.وأمس الأحد، ، قال مكتب بينيت في بيان إن الأخير أجرى مكالمة مع الرئيس بوتين تحدثا خلالها عن الوضع بين روسيا وأوكرانيا.فيما قالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إن بينيت عرض على بوتين التوسط بين روسيا وأوكرانيا لوقف إطلاق النار.وقالت إن بوتين أبلغ بينيت أن روسيا مستعدة لإجراء محادثات في بيلاروسيا وأن كييف لا تنتهز الفرصة.وكانت وسائل إعلام عبرية، قد أشارت إلى أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قد اتصل برئيس وزراء إسرائيل الخميس الماضي، وطلب منه التوسط لدى روسيا لوقف إطلاق النار.وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.

https://arabic.sputniknews.com/20220227/أوكرانيا-تعلق-على-سعي-بينيت-التوسط-لدى-روسيا-لوقف-إطلاق-النار-1059244209.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

نفتالي بينيت, فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا, إسرائيل, روسيا