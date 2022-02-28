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https://arabic.sputniknews.com/20220228/كلاب-برية-تهاجم-مجموعة-ظباء-عند-منحدر-صخري-فيديو-1059272596.html
كلاب برية تهاجم مجموعة ظباء عند منحدر صخري... فيديو
كلاب برية تهاجم مجموعة ظباء عند منحدر صخري... فيديو
تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مجموعة من الكلاب البرية تهاجم عدد من الظباء عند منحدر صخري. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
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ويظهر الفيديو الكلاب وهي تقف أسفل منحدر صخري فيما تقف ثلاثة ظباء فوق حافته، وراحت الكلاب تتطلع إلى فرائسها التي تقف في وضع حرج للغاية.وحاولت الكلاب جاهدة صعود المنحدر لكنها لم تتمكن، فصعدت من جهة أخرى لكنها لم تتمكن كذلك من افتراس الظباء، حيث خشيت من السقوط قبل أن تصل لفرائسها.
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نادي الفيديو

كلاب برية تهاجم مجموعة ظباء عند منحدر صخري... فيديو

13:55 GMT 28.02.2022 (تم التحديث: 13:57 GMT 28.02.2022)
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كلاب الزلاجات في بيردسك، في منطقة نوفوسيبيرسك الروسية 13 يناير 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
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تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مجموعة من الكلاب البرية تهاجم عدد من الظباء عند منحدر صخري.
ويظهر الفيديو الكلاب وهي تقف أسفل منحدر صخري فيما تقف ثلاثة ظباء فوق حافته، وراحت الكلاب تتطلع إلى فرائسها التي تقف في وضع حرج للغاية.
وحاولت الكلاب جاهدة صعود المنحدر لكنها لم تتمكن، فصعدت من جهة أخرى لكنها لم تتمكن كذلك من افتراس الظباء، حيث خشيت من السقوط قبل أن تصل لفرائسها.
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