https://arabic.sputniknews.com/20220228/كوريا-الجنوبية-توجه-طلبا-إلى-جارتها-الشمالية-بعد-تجربة-جديدة-لصاروخ-باليستي--1059258724.html
كوريا الجنوبية توجه طلبا إلى جارتها الشمالية بعد تجربة جديدة لصاروخ باليستي
كوريا الجنوبية توجه طلبا إلى جارتها الشمالية بعد تجربة جديدة لصاروخ باليستي
حثت كوريا الجنوبية جارتها الشمالية على الالتزام بتعهدها مع المجتمع الدولي الذي علقت بموجبه التجارب النووية والصواريخ الباليستية العابرة للقارات. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T09:36+0000
2022-02-28T09:36+0000
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يأتي ذلك بعدما أعلن الجيش الكوري الجنوبي يوم الأحد أن كوريا الشمالية أطلقت صباح يوم الأحد صاروخا باليستيا متوسط المدى نحو البحر الشرقي، وحلق الصاروخ حوالي 300 كيلومتر على ارتفاع 620 كيلومترا.وقالت المتحدثة باسم وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، لي جونغ-جو، للصحفيين اليوم الاثنين، إن الحكومة ستقيم تداعيات إطلاق الصاروخ الأخير بناء على تحليل دقيق لمواصفاته مع إيلاء اهتمام وثيق لمزاعم كوريا الشمالية، وستستعد لجميع الاحتمالات في المستقبل، وفقا لوكالة يونهاب الكورية.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في وقت سابق من اليوم أن هيئة تطوير الفضاء الجوي الوطنية (NADA) ومعهد علوم الدفاع، أجريا تجربة مهمة لتطوير قمر صناعي للاستطلاع في اليوم السابق، وانطوت التجربة على تصوير رأسي ومن زوايا لمناطق معينة على الأرض، وكشفت عن صور شبه الجزيرة الكورية من الفضاء.وبينما أكد البيان أن الجيش الكوري الجنوبي "يراقب عن كثب إمكانية إجراء المزيد من عمليات الإطلاق ويحافظ على وضع الاستعداد"، كشف عن أن المخابرات في سيئول بالتعاون مع المخابرات الأمريكية "تجري تحليلا مفصلا للحصول على معلومات إضافية".
https://arabic.sputniknews.com/20220227/سيئول-رصدنا-صاروخا-باليستيا-أطلقته-كوريا-الشمالية-صباح-اليوم-نحو-البحر-الشرقي-1059226501.html
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم
كوريا الجنوبية توجه طلبا إلى جارتها الشمالية بعد تجربة جديدة لصاروخ باليستي
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حثت كوريا الجنوبية جارتها الشمالية على الالتزام بتعهدها مع المجتمع الدولي الذي علقت بموجبه التجارب النووية والصواريخ الباليستية العابرة للقارات.
يأتي ذلك بعدما أعلن الجيش الكوري الجنوبي يوم الأحد أن كوريا الشمالية أطلقت صباح يوم الأحد صاروخا باليستيا متوسط المدى نحو البحر الشرقي، وحلق الصاروخ حوالي 300 كيلومتر
على ارتفاع 620 كيلومترا.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، لي جونغ-جو، للصحفيين اليوم الاثنين، إن الحكومة ستقيم تداعيات إطلاق الصاروخ الأخير بناء على تحليل دقيق لمواصفاته مع إيلاء اهتمام وثيق لمزاعم كوريا الشمالية، وستستعد لجميع الاحتمالات في المستقبل، وفقا لوكالة يونهاب الكورية
.
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في وقت سابق من اليوم أن هيئة تطوير الفضاء الجوي الوطنية (NADA) ومعهد علوم الدفاع، أجريا تجربة مهمة لتطوير قمر صناعي للاستطلاع في اليوم السابق، وانطوت التجربة على تصوير رأسي ومن زوايا لمناطق معينة على الأرض، وكشفت عن صور شبه الجزيرة الكورية من الفضاء.
وبينما أكد البيان أن الجيش الكوري الجنوبي "يراقب عن كثب إمكانية إجراء المزيد من عمليات الإطلاق ويحافظ على وضع الاستعداد"، كشف عن أن المخابرات في سيئول بالتعاون مع المخابرات الأمريكية
"تجري تحليلا مفصلا للحصول على معلومات إضافية".