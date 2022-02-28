https://arabic.sputniknews.com/20220228/كوريا-الشمالية-تعلق-لأول-مرة-على-الأزمة--الروسية-الأوكرانية-وتحمل-أمريكا-المسؤولية-1059278574.html
كوريا الشمالية تعلق لأول مرة على الأزمة الروسية الأوكرانية وتحمل أمريكا المسؤولية
كوريا الشمالية تعلق لأول مرة على الأزمة الروسية الأوكرانية وتحمل أمريكا المسؤولية
حملت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، أمريكا، مسؤولية الأزمة الأوكرانية الروسية، قائلة إن "سياسة الهيمنة الأمريكية" هي سبب الأزمة. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T15:14+0000
2022-02-28T15:14+0000
2022-02-28T15:14+0000
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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن "السبب الجذري للأزمة الأوكرانية يكمن بالكامل في سياسة الهيمنة التي تنتهجها الولايات المتحدة ودول الغرب، التي تتورط في التكبر والتعسف تجاه الدول الأخرى"، وذلك حسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.وأضاف: "لقد دأبت الولايات المتحدة والغرب على تقويض البيئة الأمنية في أوروبا من خلال مزيد من الجرأة على نشر أنظمة الأسلحة الهجومية، بينما يسعون بتحدٍ إلى توسع الناتو باتجاه الشرق".وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الشمالية, أخبار أوكرانيا, روسيا, جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار جمهورية دونيتسك
كوريا الشمالية تعلق لأول مرة على الأزمة الروسية الأوكرانية وتحمل أمريكا المسؤولية
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حملت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، أمريكا، مسؤولية الأزمة الأوكرانية الروسية، قائلة إن "سياسة الهيمنة الأمريكية" هي سبب الأزمة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن "السبب الجذري للأزمة الأوكرانية يكمن بالكامل في سياسة الهيمنة التي تنتهجها الولايات المتحدة ودول الغرب، التي تتورط في التكبر والتعسف تجاه الدول الأخرى"، وذلك حسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية
.
وأضاف: "لقد دأبت الولايات المتحدة والغرب على تقويض البيئة الأمنية في أوروبا من خلال مزيد من الجرأة على نشر أنظمة الأسلحة الهجومية، بينما يسعون بتحدٍ إلى توسع الناتو باتجاه الشرق".
وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا
بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.
وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.