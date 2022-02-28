https://arabic.sputniknews.com/20220228/كييف-تعلن-سقوط-مدينة-مطلة-على-بحر-آزوف-بيد-القوات-الروسية-1059254347.html
كييف تعلن سقوط مدينة مطلة على بحر آزوف بيد القوات الروسية
كييف تعلن سقوط مدينة مطلة على بحر آزوف بيد القوات الروسية
أعلن مسؤول في مكتب الرئيس الأوكراني وقوع مدينة بيرديانسك تحت سيطرة القوات الروسية. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T07:51+0000
2022-02-28T07:51+0000
2022-02-28T07:51+0000
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وتطل مدينة بيرديانسك الواقعة في مقاطعة زابوروجييه على بحر آزوف.وأبلغ أليكسي اريستوفيتش، مستشار مكتب الرئيس الأوكراني زيلينسكي، الصحفيين في يوم 28 فبراير/شباط أن مدينة بيرديانسك وقعت تحت سيطرة القوات الروسية.وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، قد صرح بأن القوات الروسية حاصرت مدينتي خرسون وبيرديانسك، وسيطرت على مدينة غينيتشيسك ومطار تشيروبايفكا. وأكد أن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن والتجمعات السكانية، وتحرص على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على سلامة المواطنين الآمنين.ومن جانبها أعلنت قوات جمهورية دونيتسك الشعبية عن تعزيز وحداتها التي تشن هجوما معاكسا على قوات نظام الحكم الأوكراني لطردها من مقاطعة دونيتسك.وقالت قوات دونيتسك الشعبية في بيان صحفي إن القوات الشعبية تعزز وحداتها المتجهة إلى مدينة ماريوبول.وبدأت روسيا عملية عسكرية تهدف إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما. وقال الرئيس بوتين في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية
كييف تعلن سقوط مدينة مطلة على بحر آزوف بيد القوات الروسية
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أعلن مسؤول في مكتب الرئيس الأوكراني وقوع مدينة بيرديانسك تحت سيطرة القوات الروسية.
وتطل مدينة بيرديانسك الواقعة في مقاطعة زابوروجييه على بحر آزوف.
وأبلغ أليكسي اريستوفيتش، مستشار مكتب الرئيس الأوكراني زيلينسك
ي، الصحفيين في يوم 28 فبراير/شباط أن مدينة بيرديانسك وقعت تحت سيطرة القوات الروسية.
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، قد صرح بأن القوات الروسية حاصرت مدينتي خرسون وبيرديانسك، وسيطرت على مدينة غينيتشيسك ومطار تشيروبايفكا. وأكد أن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن والتجمعات السكانية، وتحرص على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على سلامة المواطنين الآمنين.
ومن جانبها أعلنت قوات جمهورية دونيتسك الشعبية عن تعزيز وحداتها التي تشن هجوما معاكسا على قوات نظام الحكم الأوكراني لطردها من مقاطعة دونيتسك.
وقالت قوات دونيتسك الشعبية في بيان صحفي
إن القوات الشعبية تعزز وحداتها المتجهة إلى مدينة ماريوبول.
وبدأت روسيا عملية عسكرية تهدف إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما. وقال الرئيس بوتين في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم.