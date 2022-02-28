https://arabic.sputniknews.com/20220228/لافروف-يبلغ-ابن-زايد-تطورات-الوضع-في-أوكرانيا-على-ضوء-العملية-العسكرية-الروسية-1059289366.html
لافروف يبلغ ابن زايد تطورات الوضع في أوكرانيا على ضوء العملية العسكرية الروسية
لافروف يبلغ ابن زايد تطورات الوضع في أوكرانيا على ضوء العملية العسكرية الروسية
بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، مع وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، تطورات الأوضاع في أوكرانيا في ظل العملية العسكرية... 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T18:55+0000
2022-02-28T18:55+0000
2022-02-28T18:55+0000
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موسكو- سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها، إن "الوزيران ناقشا، خلال اتصال هاتفي، قضايا الساعة المتعلقة بمواصلة تعزيز العلاقات الروسية الإماراتية متعددة الأوجه".وأضافت أنه "تم إيلاء اهتمام خاص لمهام التنفيذ العملي للاتفاقات والتي تم التوصل إليها في أعقاب الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أبوظبي في 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وكذلك بنود إعلان الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والإمارات، الموقعة في موسكو في 1 يونيو/ حزيران 2018 ".وأبلغ لافروف نظيره الإماراتي، حسب بيان الخارجية الروسية، بالتفصيل، تطورات الوضع في أوكرانيا على ضوء العملية العسكرية الخاصة، وحدد مقاربات بلاده المبدئية فيما يتعلق بإمكانية التفاوض مع السلطات الأوكرانية.وأوضح البيان، أنه "تم التأكيد بشكل خاص على أنه في تنفيذ مهام تجريد السلاح من أوكرانيا، الأولوية هي ضمان أمن السكان المدنيين".وتواصل القوات الروسية لليوم الخامس، عمليتها الخاصة لحماية إقليم دونباس وسط تصعيد غير مسبوق للعقوبات الغربية ضد موسكو.وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار جمهورية دونيتسك
لافروف يبلغ ابن زايد تطورات الوضع في أوكرانيا على ضوء العملية العسكرية الروسية
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بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، مع وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، تطورات الأوضاع في أوكرانيا في ظل العملية العسكرية الخاصة.
موسكو- سبوتنيك
. وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها، إن "الوزيران ناقشا، خلال اتصال هاتفي، قضايا الساعة المتعلقة بمواصلة تعزيز العلاقات الروسية الإماراتية متعددة الأوجه".
وأضافت أنه "تم إيلاء اهتمام خاص لمهام التنفيذ العملي للاتفاقات والتي تم التوصل إليها في أعقاب الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أبوظبي في 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وكذلك بنود إعلان الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والإمارات، الموقعة في موسكو في 1 يونيو/ حزيران 2018 ".
وأبلغ لافروف نظيره الإماراتي، حسب بيان الخارجية الروسية، بالتفصيل، تطورات الوضع في أوكرانيا على ضوء العملية العسكرية الخاصة، وحدد مقاربات بلاده المبدئية فيما يتعلق بإمكانية التفاوض مع السلطات الأوكرانية.
وأوضح البيان، أنه "تم التأكيد بشكل خاص على أنه في تنفيذ مهام تجريد السلاح من أوكرانيا، الأولوية هي ضمان أمن السكان المدنيين".
وتواصل القوات الروسية لليوم الخامس، عمليتها الخاصة لحماية إقليم دونباس
وسط تصعيد غير مسبوق للعقوبات الغربية ضد موسكو.
وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا
بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.
وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.