https://arabic.sputniknews.com/20220228/لجان-المقاومة-في-السودان-تطرح-ميثاق-سلطة-الشعب-لإسقاط-الانقلاب-العسكري-والانسحاب-من-حرب-اليمن-1059277521.html

لجان المقاومة في السودان تطرح ميثاق "سلطة الشعب" لإسقاط "الانقلاب العسكري" والانسحاب من حرب اليمن

لجان المقاومة في السودان تطرح ميثاق "سلطة الشعب" لإسقاط "الانقلاب العسكري" والانسحاب من حرب اليمن

أعلنت لجان المقاومة في السودان، طرح إعلانها السياسي "ميثاق سلطة الشعب" للتوقيع عليه، مؤكدة أن هدفه الأساسي هو "إسقاط الانقلاب العسكري ووضع أطر لفترة انتقالية... 28.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-28T15:01+0000

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ونص الميثاق، الذي نشرته وسائل إعلام سودانية، على "سحب جميع القوات السودانية المشاركة في حرب اليمن وضمان عدم مشاركة أي قوات سودانية في عمليات قتالية خارج الحدود دون موافقة البرلمان".واشترط للتوقيع على المسودة "عدم المشاركة في النظام السابق حتى سقوطه او تأييد ومشاركة سلطة ما سماه انقلاب 25 أكتوبر".ونص الميثاق أيضا على أن "السودان دولة وطنية ديمقراطية تقوم فيها الحقوق والواجبات على أساس المواطنة، دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو الثقافة أوالجنس أو اللون، أو النوع أو الوضع الاجتماعي، أو الاقتصادي أو الرأي السياسي أو الإعاقة أوالانتمـاء الجهوي".كما نص الميثاق على "تشكيل نيابات ومحاكم لمحاكمة كل المتورطين في الانتهاكات ضد حقوق الإنسان منذ العام 1989، مروراً بجريمة فض الاعتصام، وانتهاء بجرائم ما بعد انقلاب 25 أكتوبر، ومراجعة اتفاق سلام جوبا".ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات، تلبية لدعوات من قوى سياسية تعارض الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر 2021.وتضمنت هذه الإجراءات، إعادة تشكيل المجلس السيادي، واعتقال عدد من المسؤولين، والإطاحة بحكومة عبد الله حمدوك ووضعه قيد الإقامة الجبرية؛ قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما، في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.غير أن حمدوك أعلن، في 2 كانون الثاني/يناير الماضي، استقالته رسميا من منصبه؛ على وقع الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي بينه وبين البرهان، فيما وجه رئيس مجلس السيادة السوداني بالشروع في الإجراءات العملية للانتخابات في يوليو/ تموز 2023.إلا أن عددا من القوى السياسية الفاعلة في الشارع، ترفض الحديث عن أي إجراءات انتخابية، في الوقت الحالي؛ معتبرة أن المناخ السياسي والأمني يحتاج إلى تهيئة أفضل.

https://arabic.sputniknews.com/20220226/متحدث-لجان-المقاومة-السودانية-لـسبوتنيك-ميثاق-الشعب-يضم-كل-القوى-الثورية-لإسقاط--العسكر-1059204886.html

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