https://arabic.sputniknews.com/20220228/لماذا-لا-تظهر-أفضل-دبابة-أوكرانية-في-ميدان-المعركة-1059266995.html

لماذا لا تظهر أفضل دبابة أوكرانية في ميدان المعركة

لماذا لا تظهر أفضل دبابة أوكرانية في ميدان المعركة

لا تقدر الدبابات الأوكرانية على مقارعة نظيراتها الروسية في نظر محللين عسكريين أمريكيين. 28.02.2022, سبوتنيك عربي

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وذكر موقع "بوليتروسيا" الإخباري نقلا عن مجلة "ميليتري ووتش" الأمريكية أن الجيش الأوكراني امتلك أكبر حظيرة دبابات في أوروبا تضم حوالي 850 دبابة قبل بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إلا أن غالبية الدبابات الأوكرانية دبابات متقادمة من طراز "تي- 64" و"تي- 72أ" تمت صناعتها في زمن الاتحاد السوفييتي حيث تفتقر هذه الدبابات إلى القدرة على تحمُّل الظروف الممكن مواجهتها في ساحة المعركة في العصر الحديث.وكان أحد أكبر مصانع الدبابات في العالم يقع في أراضي جمهورية أوكرانيا السوفيتية، وكان هذا المصنع ينتج 800 دبابة في السنة، إلا أن إنتاجه انهار عندما أصبحت أوكرانيا دولة مستقلة قائمة بذاتها بعد الخروج من الاتحاد السوفيتي.وتمكن المهندسون الأوكرانيون من تطوير دبابة "تي- 80" التي كان المصنع الواقع في مدينة خاركوف الأوكرانية ينتجها حين كانت أوكرانيا إحدى الجمهوريات السوفييتية المتحدة. ورأت دبابة "تي- 80" المعدلة المسماة بـ"تي- 84بي إم أوبلوت" النور في عام 1994. ولكن أوكرانيا لم تبدأ تصنيعها إلا في العقد الثاني من القرن الـ21 للتصدير إلى تايلاند. وكانت تايلاند تنوي شراء دبابات "تي- 90" من روسيا، ولكنها اضطرت إلى التخلي عن هذه النية، منصاعة للضغوط الأمريكية، في حين لم تلق الدبابة المتطورة الأوكرانية مصيرا ناجحا بسبب عجز أوكرانيا عن تلبية طلب تايلاند التي طلبت 49 دبابة.وحتى لو ظهرت الدبابات المتطورة الأوكرانية في ساحة المعركة لما كان بإمكانها أن تتحدى الدبابات الروسية لأن قذائفها لا تستطيع أن تخترق درع الدبابات الروسية النمطي، وكيف لها أن تتحدى الدبابات المزودة بالحماية الدينامية.وبدأت روسيا عملية عسكرية تهدف إلى نزع أسلحة نظام الحكم في أوكرانيا وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما. وقال الرئيس بوتين في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم.وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.

https://arabic.sputniknews.com/20220224/4-أسلحة-تجعل-الجيش-الروسي-أقوى-جيوش-العالم-1059079473.html

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