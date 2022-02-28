https://arabic.sputniknews.com/20220228/لم-يتم-إخطار-القنصلية-العامة-لروسيا-في-اسطنبول-باحتمال-إغلاق-مضيق-البحر-الأسود-أمام-السفن-الروسية--1059255786.html
لم يتم إخطار القنصلية العامة لروسيا في اسطنبول باحتمال إغلاق مضيق البحر الأسود أمام السفن الروسية
لم يتم إخطار القنصلية العامة لروسيا في اسطنبول باحتمال إغلاق مضيق البحر الأسود أمام السفن الروسية
أعلنت القنصلية العامة الروسية في إسطنبول، اليوم الاثنين، أنها لم تتلق إخطارات حول إمكانية إغلاق مضيق البحر الأسود أمام السفن الروسية. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T08:26+0000
2022-02-28T08:26+0000
2022-02-28T08:26+0000
روسيا
تغطية أحداث دونباس
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1058737406_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_7a20234d8fa22b1c2508bfa40a6e77c0.jpg
وقالت البعثة الدبلوماسية: "القنصلية العامة لم تتلق أي إخطارات بشأن هذه المسألة. من حيث المبدأ، جميع المراسلات بشأن القضايا المتعلقة بتنفيذ اتفاقية موتري تجريها السفارة الروسية في أنقرة مع وزارة الخارجية التركية".وفي وقت سابق، قالت قناة "NTV" التركية، إن مجلس الوزراء التركي، برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، سيناقش اليوم الاثنين طلب أوكرانيا إغلاق مضيق البحر الأسود أمام السفن الحربية الروسية.تواصل القوات المسلحة الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، لليوم الخامس على التوالي، بهدف حماية دونباس ونزع السلاح الأوكراني لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220228/كييف-تعلن-سقوط-مدينة-مطلة-على-بحر-آزوف-بيد-القوات-الروسية-1059254347.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1058737406_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_9eb057c26513f968063a6f861a522435.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
لم يتم إخطار القنصلية العامة لروسيا في اسطنبول باحتمال إغلاق مضيق البحر الأسود أمام السفن الروسية
تابعنا عبر
أعلنت القنصلية العامة الروسية في إسطنبول، اليوم الاثنين، أنها لم تتلق إخطارات حول إمكانية إغلاق مضيق البحر الأسود أمام السفن الروسية.
وقالت البعثة الدبلوماسية: "القنصلية العامة لم تتلق أي إخطارات بشأن هذه المسألة. من حيث المبدأ، جميع المراسلات بشأن القضايا المتعلقة بتنفيذ اتفاقية موتري تجريها السفارة الروسية في أنقرة مع وزارة الخارجية التركية".
وفي وقت سابق، قالت قناة "NTV" التركية، إن مجلس الوزراء التركي، برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، سيناقش اليوم الاثنين طلب أوكرانيا إغلاق مضيق البحر الأسود أمام السفن الحربية الروسية.
تواصل القوات المسلحة الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، لليوم الخامس على التوالي، بهدف حماية دونباس ونزع السلاح الأوكراني لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.