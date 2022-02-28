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لم يتم إخطار القنصلية العامة لروسيا في اسطنبول باحتمال إغلاق مضيق البحر الأسود أمام السفن الروسية
لم يتم إخطار القنصلية العامة لروسيا في اسطنبول باحتمال إغلاق مضيق البحر الأسود أمام السفن الروسية
أعلنت القنصلية العامة الروسية في إسطنبول، اليوم الاثنين، أنها لم تتلق إخطارات حول إمكانية إغلاق مضيق البحر الأسود أمام السفن الروسية. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T08:26+0000
2022-02-28T08:26+0000
روسيا
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وقالت البعثة الدبلوماسية: "القنصلية العامة لم تتلق أي إخطارات بشأن هذه المسألة. من حيث المبدأ، جميع المراسلات بشأن القضايا المتعلقة بتنفيذ اتفاقية موتري تجريها السفارة الروسية في أنقرة مع وزارة الخارجية التركية".وفي وقت سابق، قالت قناة "NTV" التركية، إن مجلس الوزراء التركي، برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، سيناقش اليوم الاثنين طلب أوكرانيا إغلاق مضيق البحر الأسود أمام السفن الحربية الروسية.تواصل القوات المسلحة الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، لليوم الخامس على التوالي، بهدف حماية دونباس ونزع السلاح الأوكراني لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220228/كييف-تعلن-سقوط-مدينة-مطلة-على-بحر-آزوف-بيد-القوات-الروسية-1059254347.html
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لم يتم إخطار القنصلية العامة لروسيا في اسطنبول باحتمال إغلاق مضيق البحر الأسود أمام السفن الروسية

08:26 GMT 28.02.2022
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أعلنت القنصلية العامة الروسية في إسطنبول، اليوم الاثنين، أنها لم تتلق إخطارات حول إمكانية إغلاق مضيق البحر الأسود أمام السفن الروسية.
وقالت البعثة الدبلوماسية: "القنصلية العامة لم تتلق أي إخطارات بشأن هذه المسألة. من حيث المبدأ، جميع المراسلات بشأن القضايا المتعلقة بتنفيذ اتفاقية موتري تجريها السفارة الروسية في أنقرة مع وزارة الخارجية التركية".
وفي وقت سابق، قالت قناة "NTV" التركية، إن مجلس الوزراء التركي، برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، سيناقش اليوم الاثنين طلب أوكرانيا إغلاق مضيق البحر الأسود أمام السفن الحربية الروسية.
تواصل القوات المسلحة الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، لليوم الخامس على التوالي، بهدف حماية دونباس ونزع السلاح الأوكراني لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
صورة توضح سفن حرس الحدود الروسية توقف سفن البحرية الحربية الأوكرانية التي حاولت عبور مضيق كيرتش من أوديسا على البحر الأسود إلى مريوبل على بحر آزوف، القرم، 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
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