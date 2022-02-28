https://arabic.sputniknews.com/20220228/ليبيا-وفاة-رئيس-جهاز-الاستخبارات-الخارجية-الليبية-في-عهد-القذافي-1059250022.html
ليبيا.. وفاة رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الليبية في عهد القذافي
ليبيا.. وفاة رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الليبية في عهد القذافي
توفي أبو زيد دورده، رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الليبي في عهد نظام معمر القذافي، صباح اليوم الاثنين في جمهورية مصر العربية. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T01:41+0000
2022-02-28T01:41+0000
2022-02-28T01:41+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وقالت مصادر مقربة من دورده ورواد، على موقع التواصل الاجتماعي وحسابات مقربة من النظام السابق، إن "رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية أبو زيد دورده توفي صباح اليوم الاثنين في جمهورية مصر العربية عن عمر ناهز 78 عاما".وتولى ودورده البالغ من العمر 78 عاما، العديد من المناصب في عهد القذافي (1969-2011)، كان آخرها رئيس جهاز الاستخبارات الخارجي قبل إطاحة الزعيم الليبي الراحل.ومن بين المناصب تولي دوردوه أمين اللجنة الشعبية العامة (رئيس الوزراء)، وحكم عليه في 2015 بالإعدام مع 8 مسؤولين آخرين بينهم سيف الإسلام القذافي، وذلك لدورهم المفترض في قمع احتجاجات 2011، خلال محاكمة نددت بها الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية.واعتقل في طرابلس مع 40 من مسؤولي نظام القذافي، بينهم آخر رئيس وزراء البغدادي المحمودي والرئيس السابق للمخابرات عبد الله السنوسي، المحكوم عليهما بالإعدام.
https://arabic.sputniknews.com/20190217/ليبيا-إفراج-رئيس-استخبارات-القذافي-1039115914.html
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أخبار ليبيا اليوم
ليبيا.. وفاة رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الليبية في عهد القذافي
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توفي أبو زيد دورده، رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الليبي في عهد نظام معمر القذافي، صباح اليوم الاثنين في جمهورية مصر العربية.
وقالت مصادر مقربة من دورده ورواد، على موقع التواصل الاجتماعي وحسابات مقربة من النظام السابق، إن "رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية أبو زيد دورده
توفي صباح اليوم الاثنين في جمهورية مصر العربية عن عمر ناهز 78 عاما".
وسجن دوروده عام 2011 إبان الإطاحة بنظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وتم الإفراج عن دورده عام 2019 في الذكرى الثامنة لسقوط نظام القذافي لأسباب صحية، وفق مصدر عائلي وانتقلها مباشرة للعيش في مصر.
وتولى ودورده البالغ من العمر 78 عاما، العديد من المناصب في عهد القذافي (1969-2011)، كان آخرها رئيس جهاز الاستخبارات الخارجي قبل إطاحة الزعيم الليبي الراحل.
17 فبراير 2019, 20:19 GMT
ومن بين المناصب تولي دوردوه أمين اللجنة الشعبية العامة (رئيس الوزراء)، وحكم عليه في 2015 بالإعدام مع 8 مسؤولين آخرين بينهم سيف الإسلام القذافي، وذلك لدورهم المفترض في قمع احتجاجات 2011، خلال محاكمة نددت بها الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية.
واعتقل في طرابلس مع 40 من مسؤولي نظام القذافي، بينهم آخر رئيس وزراء البغدادي المحمودي والرئيس السابق للمخابرات عبد الله السنوسي، المحكوم عليهما بالإعدام.