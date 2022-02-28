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مجلس الأمن الدولي يفرض حظر أسلحة على "أنصار الله" في اليمن

مجلس الأمن الدولي يفرض حظر أسلحة على "أنصار الله" في اليمن

فرض مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، حظر أسلحة على جماعة "أنصار الله" في اليمن. 28.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-28T16:15+0000

2022-02-28T16:15+0000

2022-02-28T16:15+0000

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وأفادت وسائل إعلام سعودية، بأن "المجلس صوت بالموافقة على الاقتراح الذي قدمته دولة الإمارات لفرض حظر أسلحة على أنصار الله"، والتي تصنقها "جماعة إرهابية".وأقر المجلس القرار بعد موافقة 11 صوتا عليه، بينما امتنع أعضاء المجلس الأربعة الباقون، أيرلندا والمكسيك والبرازيل والنرويج، عن التصويت.وقدمت دولة الإمارات، الطلب بعد أن تبنت جماعة "أنصار الله" عدة هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على منشآت مدنية في أبو ظبي العام الجاري.ويوسع قرار مجلس الأمن، حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على عدد من قادة الحوثيين ليشمل الجماعة بأكملها.وكانت السلطات الإماراتية، أعلنت الأربعاء الماضي، إدراج فرد و5 كيانات على القائمة المحلية لدعم الإرهاب، وذلك لاتهامهم بدعم جماعة "أنصار الله" اليمنية التي تنفذ هجمات ضد الإمارات والسعودية.وأصدر مجلس الوزراء الإماراتي قرارا تضمن "إدراج فرد و5 كيانات إرهابية ضمن القائمة المحلية المعتمدة المدرج عليها الأشخاص والكيانات والتنظيمات الداعمة للإرهاب"، وفق ما أوردته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).وتشمل القائمة المدعو "عبده عبدالله دائل أحمد"، فيما تشمل الكيانات، شركة العالمية إكسبرس للصرافة والتحويلات المالية، وشركة الحظاء للصرافة، وشركة معاذ عبدالله دائل للاستيراد والتصدير، والناقلة ثري /9109550 IMO/ 5، وشركة بيريدوت للتجارة والشحن ذ م م.وتابعت الوكالة الرسمية: "يجب على جميع الجهات الرقابية كافة القيام بحصر أي فرد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأية علاقة مالية أو تجارية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القوانين سارية المفعول في الدولة بما يشمل إجراء التجميد في أقل من 24 ساعة".وأشارت إلى أن "هذه الشركات والأفراد مرتبطين بدعم مليشيا الحوثي الإرهابية التي تستخدم هذه التمويلات لاستهداف المنشآت المدنية والمدنيين".كما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها وبالتنسيق مع شركاء في الخليج، قررت فرض عقوبات ضد شبكة دولية متهمة بتمويل جماعة "أنصار الله".وقال بيان لوزارة الخزانة الأمريكية، إن العقوبات ضد أشخاص ينتمون إلى شبكة دولية متهمة بتمويل الحوثيين، مشيرة إلى أن الشبكة تموّل أنشطة الحوثيين وهجماتهم التي تهدد المدنيين والبنية التحتية في دول مجاورة.وأشار البيان إلى أن الشبكة (لم يسمها) يقودها فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وحولت عشرات الملايين من الدولارات إلى اليمن عبر شبكة دولية معقدة من الوسطاء لتمويل هجمات الحوثيين.وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات مشابهة في يونيو/حزيران من العام الماضي ضد شبكة تمويل دولية أيضا، بدعوى دعم "أنصار الله" في هجماتهم ضد السعودية.وتقود السعودية، منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.بالمقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة، ومنشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو الفاعل في التحالف.

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