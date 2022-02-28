https://arabic.sputniknews.com/20220228/مزود-الإنترنت-الإقليمي-في-كازاخستان-يغلق-القنوات-التلفزيونية-الروسية-1059259297.html
مزود الإنترنت الإقليمي في كازاخستان يغلق القنوات التلفزيونية الروسية
مزود الإنترنت الإقليمي في كازاخستان يغلق القنوات التلفزيونية الروسية
أوقف مزود إنترنت إقليمي في كازاخستان، اليوم الإثنين، بث القنوات التلفزيونية الروسية بسبب "موقفه من تغطية الوضع في أوكرانيا". 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T09:53+0000
2022-02-28T09:53+0000
2022-02-28T09:54+0000
تغطية أحداث دونباس
العالم
روسيا
حكومة كازاخستان
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قالت شركة Remstroyservis، وهي موفر خدمة للتلفزيون والإنترنت ومركزها في مدينة شاختنسك في منطقة قراغندا في كازاخستان، إنها علقت بث القنوات التلفزيونية الفيدرالية الروسية على شبكتها. وقالت الشركة في رسالة عبر تيليغرام "في جميع القنوات الروسية، المسماة "فيدرالية"، قمنا مؤقتًا بتشغيل بث قناة خبر 24، يرجى التفهم"، مشيرة أن هذه الإجراءات ضد القنوات التلفزيونية الروسية نابعة من موقفها من تغطية الوضع في أوكرانيا. وكانت روسيا قد شنت عملية عسكرية خاصة لنزع السلاح من أوكرانيا في وقت مبكر من صباح يوم الخميس 24 فبراير/شباط. وقال الرئيس فلاديمير بوتين في خطاب متلفز للروس إن الظروف "تتطلب منا إجراءات حاسمة وفورية، وقد طلبت جمهوريات دونباس الشعبية المساعدة"، وفي وقت لاحق، شددت وزارة الدفاع الروسية على أن القوات المسلحة الروسية لم تشن أي ضربات على مدن أوكرانيا، حيث تم تعطيل البنية التحتية العسكرية بأسلحة عالية الدقة.من جهة ثانية، قال رئيس الوفد الروسي المفاوض، فلاديمير ميدينسكي، اليوم الإثنين، إنه من المتوقع أن تبدأ المحادثات الروسية الأوكرانية في الساعة 9:00 بتوقيت جرينتش، أي الساعة الـ 12:00 ظهرا بتوقيت موسكو.
https://arabic.sputniknews.com/20220227/رئيس-الدوما-الروسي-العملية-العسكرية-في-أوكرانيا-هي-السبيل-الوحيد-لوقف-الإبادة-الجماعية-1059248355.html
https://arabic.sputniknews.com/20220228/ميدينسكي-المحادثات-الروسية-الأوكرانية-ستبدأ-في-الـ-1200-ظهرا-بتوقيت-موسكو-1059255143.html
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العالم, روسيا, حكومة كازاخستان
مزود الإنترنت الإقليمي في كازاخستان يغلق القنوات التلفزيونية الروسية
09:53 GMT 28.02.2022 (تم التحديث: 09:54 GMT 28.02.2022) تابعنا عبر
أوقف مزود إنترنت إقليمي في كازاخستان، اليوم الإثنين، بث القنوات التلفزيونية الروسية بسبب "موقفه من تغطية الوضع في أوكرانيا".
قالت شركة Remstroyservis، وهي موفر خدمة للتلفزيون والإنترنت ومركزها في مدينة شاختنسك في منطقة قراغندا في كازاخستان، إنها علقت بث القنوات التلفزيونية الفيدرالية الروسية على شبكتها.
وقالت الشركة في رسالة عبر تيليغرام "في جميع القنوات الروسية، المسماة "فيدرالية"، قمنا مؤقتًا بتشغيل بث قناة خبر 24، يرجى التفهم"، مشيرة أن هذه الإجراءات ضد القنوات التلفزيونية الروسية نابعة من موقفها من تغطية الوضع في أوكرانيا.
وكانت روسيا قد شنت عملية عسكرية خاصة لنزع السلاح من أوكرانيا في وقت مبكر من صباح يوم الخميس 24 فبراير/شباط. وقال الرئيس فلاديمير بوتين في خطاب متلفز للروس إن الظروف "تتطلب منا إجراءات حاسمة وفورية، وقد طلبت جمهوريات دونباس الشعبية المساعدة"، وفي وقت لاحق، شددت وزارة الدفاع الروسية على أن القوات المسلحة الروسية لم تشن أي ضربات على مدن أوكرانيا، حيث تم تعطيل البنية التحتية العسكرية بأسلحة عالية الدقة.
من جهة ثانية، قال رئيس الوفد الروسي المفاوض، فلاديمير ميدينسكي، اليوم الإثنين، إنه من المتوقع أن تبدأ المحادثات الروسية الأوكرانية في الساعة 9:00 بتوقيت جرينتش، أي الساعة الـ 12:00 ظهرا بتوقيت موسكو.