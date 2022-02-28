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مستشارة الرئيس السوري: الدول التي أيدت الحروب السابقة لا يحق لها إدانة روسيا
مستشارة الرئيس السوري: الدول التي أيدت الحروب السابقة لا يحق لها إدانة روسيا
قالت المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية العربية السورية، لونا الشبل، إنه لا يحق للدول التي أيدت الحروب السابقة إدانة روسيا. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T10:02+0000
2022-02-28T10:02+0000
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سبوتنيك. وأوضحت الشبل، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أنه "لا يحق للدول التي دعمت الحروب في سوريا والعراق وأفغانستان التحدث عن القانون الدولي والضمير".وهاجمت الشبل الدول الغربية قائلة، إنها "حولت العالم إلى غابة حيث يأكل القوي الضعيف، وبالتالي فإن روسيا ليس لها الحق فحسب، بل إنها مضطرة للدفاع عن نفسها".وفي وقت سابق، أكدت لونا الشبل، دعم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لافتة إلى أن موسكو لم تلجأ إلى هذا الخيار إلا بعد استنفاذ كل الفرص للحلول السياسية وأصبح التهديد المباشر لها خطيرا.وقالت الشبل، في حوارها لوكالة "سبوتنيك": "ندعم هذه العملية العسكرية، ومسار العمل العسكري لا يمكن الحديث عنه دون رؤية كل ما سبقه من عمل سياسي ودبلوماسي".وأضافت أن "روسيا لم تلجأ لهذه العملية العسكرية إلا بعد أن استنفدت كل الفرص ووصل التهديد والخطر العسكري على روسيا إلى خطر قاتل".يذكر أن مراسل وكالة "سبوتنيك" كان قد أعلن عن وصول الوفد الأوكراني المفاوض إلى مدينة غوميل البيلاروسية على متن مروحيتين، وذلك لبدء المفاوضات المقررة مع الجانب الروسي.
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العالم العربي, روسيا

مستشارة الرئيس السوري: الدول التي أيدت الحروب السابقة لا يحق لها إدانة روسيا

10:02 GMT 28.02.2022
© AFP 2022 / LUKE FRAZZAالرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش خلال زيارة لمعسكر السيلية في قطر عام 2003 خلال حرب العراق
الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش خلال زيارة لمعسكر السيلية في قطر عام 2003 خلال حرب العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
© AFP 2022 / LUKE FRAZZA
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قالت المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية العربية السورية، لونا الشبل، إنه لا يحق للدول التي أيدت الحروب السابقة إدانة روسيا.
سبوتنيك. وأوضحت الشبل، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أنه "لا يحق للدول التي دعمت الحروب في سوريا والعراق وأفغانستان التحدث عن القانون الدولي والضمير".
وتابعت الشبل: "إن الدول التي قتلت الملايين منذ الحرب الكورية، ثم الحرب في فيتنام وأفغانستان والعراق، واليوم في سوريا وأوكرانيا، ليس لها الحق في الحديث عن القانون الدولي أو الشرعية أو الضمير".
وهاجمت الشبل الدول الغربية قائلة، إنها "حولت العالم إلى غابة حيث يأكل القوي الضعيف، وبالتالي فإن روسيا ليس لها الحق فحسب، بل إنها مضطرة للدفاع عن نفسها".
وفي وقت سابق، أكدت لونا الشبل، دعم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لافتة إلى أن موسكو لم تلجأ إلى هذا الخيار إلا بعد استنفاذ كل الفرص للحلول السياسية وأصبح التهديد المباشر لها خطيرا.
وقالت الشبل، في حوارها لوكالة "سبوتنيك": "ندعم هذه العملية العسكرية، ومسار العمل العسكري لا يمكن الحديث عنه دون رؤية كل ما سبقه من عمل سياسي ودبلوماسي".
وأضافت أن "روسيا لم تلجأ لهذه العملية العسكرية إلا بعد أن استنفدت كل الفرص ووصل التهديد والخطر العسكري على روسيا إلى خطر قاتل".
يذكر أن مراسل وكالة "سبوتنيك" كان قد أعلن عن وصول الوفد الأوكراني المفاوض إلى مدينة غوميل البيلاروسية على متن مروحيتين، وذلك لبدء المفاوضات المقررة مع الجانب الروسي.
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