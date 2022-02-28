https://arabic.sputniknews.com/20220228/مستشارة-الرئيس-السوري-الدول-التي-أيدت-الحروب-السابقة-لا-يحق-لها-إدانة-روسيا-1059260675.html

مستشارة الرئيس السوري: الدول التي أيدت الحروب السابقة لا يحق لها إدانة روسيا

مستشارة الرئيس السوري: الدول التي أيدت الحروب السابقة لا يحق لها إدانة روسيا

قالت المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية العربية السورية، لونا الشبل، إنه لا يحق للدول التي أيدت الحروب السابقة إدانة روسيا. 28.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-28T10:02+0000

2022-02-28T10:02+0000

2022-02-28T10:02+0000

تغطية أحداث دونباس

العالم العربي

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/07/1049498005_0:142:2048:1294_1920x0_80_0_0_52eb37bde605d65ec74afa59a92132ec.jpg

سبوتنيك. وأوضحت الشبل، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أنه "لا يحق للدول التي دعمت الحروب في سوريا والعراق وأفغانستان التحدث عن القانون الدولي والضمير".وهاجمت الشبل الدول الغربية قائلة، إنها "حولت العالم إلى غابة حيث يأكل القوي الضعيف، وبالتالي فإن روسيا ليس لها الحق فحسب، بل إنها مضطرة للدفاع عن نفسها".وفي وقت سابق، أكدت لونا الشبل، دعم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لافتة إلى أن موسكو لم تلجأ إلى هذا الخيار إلا بعد استنفاذ كل الفرص للحلول السياسية وأصبح التهديد المباشر لها خطيرا.وقالت الشبل، في حوارها لوكالة "سبوتنيك": "ندعم هذه العملية العسكرية، ومسار العمل العسكري لا يمكن الحديث عنه دون رؤية كل ما سبقه من عمل سياسي ودبلوماسي".وأضافت أن "روسيا لم تلجأ لهذه العملية العسكرية إلا بعد أن استنفدت كل الفرص ووصل التهديد والخطر العسكري على روسيا إلى خطر قاتل".يذكر أن مراسل وكالة "سبوتنيك" كان قد أعلن عن وصول الوفد الأوكراني المفاوض إلى مدينة غوميل البيلاروسية على متن مروحيتين، وذلك لبدء المفاوضات المقررة مع الجانب الروسي.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, روسيا