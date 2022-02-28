https://arabic.sputniknews.com/20220228/مستشار-اللجنة-الوطنية-بالسعودية-لـسبوتنيك-نترقب-قرار-رفع-كافة-القيود-الخاصة-بالحج-والعمرة-1059284876.html

مستشار "اللجنة الوطنية" بالسعودية لـ"سبوتنيك": نترقب قرار رفع كافة القيود الخاصة بالحج والعمرة

مستشار "اللجنة الوطنية" بالسعودية لـ"سبوتنيك": نترقب قرار رفع كافة القيود الخاصة بالحج والعمرة

قال سعد القرشي، مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة، إن اللجنة المعنية تتابع كافة الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية بشأن تطورات الوضع الوبائي. 28.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-28T16:59+0000

2022-02-28T16:59+0000

2022-02-28T16:59+0000

السعودية

أخبار السعودية اليوم

وزارة الحج والعمرة السعودية

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وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه من المرتقب رفع كافة القيود المتعلقة بالحج والعمرة، من خلال قرار مرتقب من الجهات المعنية خلال الفترة المقبلة.وأوضح أن الأعداد التي يفترض أن تؤدي العمرة خلال العام الحالي وكذلك الحج ستكون أكثر من الأعداد خلال العامين السابقين، وفقا لتقديرات اللجنة المشكلة من الوزارات المختلفة، وأنه من المحتمل اتخاذ إجراءات مفصلة حسب الحالة الوبائية في كل دولة.وقالت السلطات السعودية المختصة، إن "حجز موعد أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان القادم سيكون عبر تطبيق "توكلنا" الإلكتروني"، مشيرة إلى الأيقونة الجديدة التي تمت إضافتها في التطبيق أخيرا تحت مسمى "بوابة المناسك"، وذلك حسب قناة "العربية".وأصبح بإمكان الراغبين من المواطنين والمقيمين البدء بحجز أوقات أداء العمرة، والتي تضمنت 12 زمناً طوال ساعات الليل والنهار مع تحديد مدة ساعتين لأداء كامل المناسك.وحسب صحيفة "عكاظ"، قالت وزارة الحج والعمرة، إنه تم إلغاء "تأشيرة عمرة مضيف". وأضافت أنه في حال وجود أي مستجدات سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية الخاصة بالوزارة.وكانت الوزارة قد أكدت في وقت سابق، أن "تأشيرة عمرة مضيف" تخضع لوضع المعايير والاشتراطات المنظمة لها. وذكرت أنه لم يتم العمل بها ولا يوجد وقت محدد لتفعيلها، وفي حال تفعيلها سيتم الإعلان عنها في مختلف منصات وزارة الحج والعمرة في حينه.يذكر أن وزارة الحج والعمرة حددت، فئتين فقط من غير السعوديين، يسمح لهما بأداء مناسك فريضة الحج هذا العام.ووفقا للوزارة، لا يمكن تأدية مناسك الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة لذلك أو يقيم بإقامة نظامية داخل السعودية، وهو ما يعني عدم إمكانية حاملي تأشيرة الزيارة، أو تأشيرة الأعمال، التقدم للحصول على تصريح أداء مناسك الحج هذا العام.

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السعودية, أخبار السعودية اليوم, وزارة الحج والعمرة السعودية