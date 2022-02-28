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مصادر برلمانية: "مجلس النواب" يتجه لمنح الثقة لحكومة باشاغا
مصادر برلمانية: "مجلس النواب" يتجه لمنح الثقة لحكومة باشاغا
قالت مصادر برلمانية ليبية، إن رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا يجري مشاورات مع نواب الجنوب والمنطقة الغربية. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T12:28+0000
2022-02-28T12:28+0000
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أخبار ليبيا اليوم
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وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن الخلافات الموجودة حتى الآن على القائمة المقترحة تتعلق بنائبي رئيس الحكومة في الجنوب والمنطقة الغربية، ووزارة الخارجية.وأوضحت المصادر أن التوجه داخل البرلمان يشير إلى منح الثقة لحكومة باشاغا، وأنه حال التوافق على المناصب المختلف عليها حاليا يمكن تأجيلها حتى التوافق على أسماء بديلة.وفي وقت سابق أفاد مصدر ليبي رفيع المستوى، بأن التشكيلة الوزارية في الحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، المكلفة من البرلمان الليبي بقيادة الفترة الانتقالية، ستتكون من 31 حقيبة وزارية.وأكد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لـ"سبوتنيك"، أن "عدد الحقائب في التشكيلة الجديدة لحكومة فتحي باشاغا 14 حقيبة للمنطقة الغربية و10 حقائب للمنطقة الشرقية و7 حقائب للمنطقة الجنوبية".وفي 10 فبراير/ شباط الجاري، صوت مجلس النواب الليبي بالإجماع على اختيار فتحي باشاغا، وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة، لتشكيل الحكومة الجديدة، بعد سحب الثقة من حكومة الدبيبة، إلا أن الأخير أكد أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة.وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات في البلاد، بعد فشل إجرائها في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، ولكن مجلس النواب اعتمد خارطة طريق تتضمن إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز 14 شهرًا من تاريخ التعديل الدستوري.وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية في البلاد، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً بسبب الخلافات بين الأطراف الداخلية.
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم

مصادر برلمانية: "مجلس النواب" يتجه لمنح الثقة لحكومة باشاغا

12:28 GMT 28.02.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAIDرئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا
رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAID
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قالت مصادر برلمانية ليبية، إن رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا يجري مشاورات مع نواب الجنوب والمنطقة الغربية.
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن الخلافات الموجودة حتى الآن على القائمة المقترحة تتعلق بنائبي رئيس الحكومة في الجنوب والمنطقة الغربية، ووزارة الخارجية.
وأوضحت المصادر أن التوجه داخل البرلمان يشير إلى منح الثقة لحكومة باشاغا، وأنه حال التوافق على المناصب المختلف عليها حاليا يمكن تأجيلها حتى التوافق على أسماء بديلة.
وفي وقت سابق أفاد مصدر ليبي رفيع المستوى، بأن التشكيلة الوزارية في الحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، المكلفة من البرلمان الليبي بقيادة الفترة الانتقالية، ستتكون من 31 حقيبة وزارية.
وأكد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لـ"سبوتنيك"، أن "عدد الحقائب في التشكيلة الجديدة لحكومة فتحي باشاغا 14 حقيبة للمنطقة الغربية و10 حقائب للمنطقة الشرقية و7 حقائب للمنطقة الجنوبية".
وأوضح أن الوزارات السيادية موزعة كالتالي: "وزارة الداخلية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي للغرب الليبي، ووزارة الدفاع والحكم المحلي للجنوب الليبي، بالإضافة إلى وزارة المالية والاتصالات والعدل للشرق الليبي".
وفي 10 فبراير/ شباط الجاري، صوت مجلس النواب الليبي بالإجماع على اختيار فتحي باشاغا، وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة، لتشكيل الحكومة الجديدة، بعد سحب الثقة من حكومة الدبيبة، إلا أن الأخير أكد أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة.
وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات في البلاد، بعد فشل إجرائها في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، ولكن مجلس النواب اعتمد خارطة طريق تتضمن إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز 14 شهرًا من تاريخ التعديل الدستوري.
وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية في البلاد، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً بسبب الخلافات بين الأطراف الداخلية.
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