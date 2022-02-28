https://arabic.sputniknews.com/20220228/مصرع-نحو-30-شخصا-وإصابة-50-في-اصطدام-حافلتين-بوسط-تشاد--1059270075.html
مصرع نحو 30 شخصا وإصابة 50 في اصطدام حافلتين بوسط تشاد
مصرع نحو 30 شخصا وإصابة 50 في اصطدام حافلتين بوسط تشاد
لقي ما يقرب من 30 شخصا مصرعهم وأُصيب آخرون بشكل خطر، اليوم الاثنين، إثر اصطدام حافلتين بوسط تشاد. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T13:01+0000
2022-02-28T13:01+0000
2022-02-28T13:01+0000
أخبار تشاد
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القاهرة - سبوتنيك. وقال موقع "تشاد إنفو"، المحلي إن حوالي 30 شخصا لقوا مصرعهم إثر اصطدام حافلتين في محور "أم هاجر – منغالمي" (وسط تشاد).وأضاف، نقلا عن شهود، أن "الحادث أسفر عن إصابة العديد من الأشخاص بشكل خطير".من جانبه، قال موقع " أوردو بوينت"، نقلا عن بيان لوزارة النقل التشادية، إن الحادث خلف حوالي 30 قتيلا، وأصيب نحو 50 بجروح، عندما اصطدمت حافلة ركاب قادمة من العاصمة إنجامينا بحافلة قادمة من أبيشي، ثالث أكبر مدينة في البلاد.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تشاد
مصرع نحو 30 شخصا وإصابة 50 في اصطدام حافلتين بوسط تشاد
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لقي ما يقرب من 30 شخصا مصرعهم وأُصيب آخرون بشكل خطر، اليوم الاثنين، إثر اصطدام حافلتين بوسط تشاد.
القاهرة - سبوتنيك
. وقال موقع "تشاد إنفو"، المحلي إن حوالي 30 شخصا لقوا مصرعهم إثر اصطدام حافلتين في محور "أم هاجر – منغالمي" (وسط تشاد).
وأضاف، نقلا عن شهود، أن "الحادث أسفر عن إصابة العديد من الأشخاص بشكل خطير".
من جانبه، قال موقع " أوردو بوينت
"، نقلا عن بيان لوزارة النقل التشادية، إن الحادث خلف حوالي 30 قتيلا، وأصيب نحو 50 بجروح، عندما اصطدمت حافلة ركاب قادمة من العاصمة إنجامينا بحافلة قادمة من أبيشي، ثالث أكبر مدينة في البلاد.