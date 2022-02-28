https://arabic.sputniknews.com/20220228/مصرع-33-شخصا-وإصابة-54-إثر-اصطدام-حافلتين-وسط-تشاد-والرئيس-يعزي-في-الضحايا-1059276039.html
مصرع 33 شخصا وإصابة 54 إثر اصطدام حافلتين وسط تشاد.. والرئيس يعزي في الضحايا
مصرع 33 شخصا وإصابة 54 إثر اصطدام حافلتين وسط تشاد.. والرئيس يعزي في الضحايا
لقي 33 شخصا مصرعهم وأُصيب 54 آخرون بإصابات خطيرة إثر اصطدام حافلتين بوسط تشاد. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T14:48+0000
2022-02-28T14:48+0000
2022-02-28T14:48+0000
أخبار تشاد
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القاهرة- سبوتنيك. وذكر موقع "تشاد إنفو" المحلي اليوم الاثنين نقلا عن المسؤول عن منطقة البطحة الشرقية عبد العزيز حسيني، "مصرع 33 شخصا وإصابة 54 آخرين إثر اصطدام حافلتين في محور "أم هاجر – منغالمي" (وسط تشاد)".من جانبه، قال الرئيس محمد إدريس ديبي إتنو، في بيان عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "لقد شعرت بجزع شديد عندما علمت بوفاة ما يقرب من ثلاثين مواطنًا في أعقاب حادث مروري وقع الليلة الماضية على محور أم هاجر - منغالمي.. أتقدم بأحر التعازي لأسر الضحايا وللأمة التشادية بأسرها".من جانبه، أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي عن تعازيه لعائلات الضحايا، كاتبا على حسابه الشخصي على فيسبوك "أتقدم بأصدق وأحر التعازي لأسر الحادث المروري المأساوي الذي خلف أكثر من 30 قتيلاً وعدة جرحى، والذي وقع الليلة الماضية بين منغالمي وأم هجر في تشاد...أطيب تمنياتي بالشفاء العاجل للمصابين".وفي 12 من حزيران/يونيو الماضي، أعلنت الرئاسة التشادية مصرع 8 أشخاص وإصابة 12 آخرين، ستة منهم في حالة خطرة إثر اصطدام شاحنة بشجرة في قرية "بندانا" بمندول الغربية "ولاية مندول" (جنوبي تشاد).وأشارت إلى انفجار أحد إطارات الشاحنة المحملة بالأسماك ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق.وأفاد حاكم ولاية مندول، ديامارا بيتويامرا، بوفاة 11 شخصا على الفور في حين لفظ أحد المصابين أنفاسه الأخيرة في طريقه إلى المستشفى، كما تم نقل 12 جريحاً إلى المنطقة الصحية في بيدجوندو.
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تشاد
مصرع 33 شخصا وإصابة 54 إثر اصطدام حافلتين وسط تشاد.. والرئيس يعزي في الضحايا
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لقي 33 شخصا مصرعهم وأُصيب 54 آخرون بإصابات خطيرة إثر اصطدام حافلتين بوسط تشاد.
القاهرة- سبوتنيك. وذكر موقع "تشاد إنفو" المحلي اليوم الاثنين نقلا عن المسؤول عن منطقة البطحة الشرقية عبد العزيز حسيني، "مصرع 33 شخصا وإصابة 54 آخرين إثر اصطدام حافلتين في محور "أم هاجر – منغالمي" (وسط تشاد)".
من جانبه، قال الرئيس محمد إدريس ديبي إتنو، في بيان عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "لقد شعرت بجزع شديد عندما علمت بوفاة ما يقرب من ثلاثين مواطنًا في أعقاب حادث مروري وقع الليلة الماضية على محور أم هاجر - منغالمي.. أتقدم بأحر التعازي لأسر الضحايا وللأمة التشادية بأسرها".
وتابع: "يجب على الوزارة المكلفة بالنقل والوزارات الأخرى المعنية تحمل المسؤولية الكاملة في هذا الصدد لتطبيق قواعد المرور التي تنقذ حياة الأفراد".
من جانبه، أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي عن تعازيه لعائلات الضحايا، كاتبا على حسابه الشخصي على فيسبوك "أتقدم بأصدق وأحر التعازي لأسر الحادث المروري المأساوي الذي خلف أكثر من 30 قتيلاً وعدة جرحى، والذي وقع الليلة الماضية بين منغالمي وأم هجر في تشاد...أطيب تمنياتي بالشفاء العاجل للمصابين".
وفي 12 من حزيران/يونيو الماضي، أعلنت الرئاسة التشادية مصرع 8 أشخاص وإصابة 12 آخرين، ستة منهم في حالة خطرة إثر اصطدام شاحنة بشجرة في قرية "بندانا" بمندول الغربية "ولاية مندول" (جنوبي تشاد).
وأشارت إلى انفجار أحد إطارات الشاحنة المحملة بالأسماك ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق.
وأفاد حاكم ولاية مندول، ديامارا بيتويامرا، بوفاة 11 شخصا على الفور في حين لفظ أحد المصابين أنفاسه الأخيرة في طريقه إلى المستشفى، كما تم نقل 12 جريحاً إلى المنطقة الصحية في بيدجوندو.