https://arabic.sputniknews.com/20220228/مصر-ترد-رد-على-أنباء-تعرضها-لزلزال-اليوم-1059273009.html
مصر ترد على أنباء تعرضها لزلزال اليوم
مصر ترد على أنباء تعرضها لزلزال اليوم
حسم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اليوم الاثنين، حقيقة تعرض مصر لزلزال. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T14:02+0000
2022-02-28T14:02+0000
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وقال رئيس المعهد الدكتور جاد القاضي، في بيان، إنه لم يتم تسجيل أي زلازل محسوسة في جميع أنحاء الجمهورية اليوم، بحسب موقع "مصراوي".وتابع: "نحيط حضراتكم علما بأنه لم يتم تسجيل زلازل محسوسة في جميع أنحاء الجمهورية اليوم".وأكد أن "ما تم نشرة على بعض المواقع غير صحيح، ونؤكد على أنه في حالة تسجيل زلازل سيتم إرسال بيان إعلامي بشأنها".وكان زلزال بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر ضرب المناطق الساحلية بمدينة شرم الشيخ المصرية خلال الشهر الجاري، ولم يسفر عن وقوع إصابات.كما تعرضت مصر الشهر الماضي لزلزال أشد من الزلزال الذي تعرضت له مصر عام 1992 وتسبب في دمار كبير وقتها.
https://arabic.sputniknews.com/20211021/زلزال-جديد-يضرب-مصر-الثاني-خلال-أسبوع-1050496531.html
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي
مصر ترد على أنباء تعرضها لزلزال اليوم
14:02 GMT 28.02.2022 (تم التحديث: 14:10 GMT 28.02.2022) تابعنا عبر
حسم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اليوم الاثنين، حقيقة تعرض مصر لزلزال.
وقال رئيس المعهد الدكتور جاد القاضي، في بيان، إنه لم يتم تسجيل أي زلازل محسوسة في جميع أنحاء الجمهورية اليوم، بحسب موقع "مصراوي"
.
وتابع: "نحيط حضراتكم علما بأنه لم يتم تسجيل زلازل محسوسة في جميع أنحاء الجمهورية اليوم".
21 أكتوبر 2021, 13:46 GMT
وأكد أن "ما تم نشرة على بعض المواقع غير صحيح، ونؤكد على أنه في حالة تسجيل زلازل سيتم إرسال بيان إعلامي بشأنها".
وكان زلزال بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر ضرب المناطق الساحلية بمدينة شرم الشيخ
المصرية خلال الشهر الجاري، ولم يسفر عن وقوع إصابات.
كما تعرضت مصر الشهر الماضي لزلزال أشد من الزلزال الذي تعرضت له مصر عام 1992
وتسبب في دمار كبير وقتها.