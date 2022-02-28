https://arabic.sputniknews.com/20220228/ممثل-دونيتسك-لا-يتاح-لأوكرانيا-إلا-فرصة-التفاوض-على-إلقاء-السلاح-1059271034.html

ممثل دونيتسك: لا يتاح لأوكرانيا إلا فرصة التفاوض على إلقاء السلاح

ممثل دونيتسك: لا يتاح لأوكرانيا إلا فرصة التفاوض على إلقاء السلاح

اعتبر ممثل جمهورية دونيتسك الشعبية، أنه لا يمكن أن تتوقف العملية العسكرية ضد نظام الحكم في أوكرانيا إلا عندما يتم التوصل إلى اتفاق يتيح إيقافها. 28.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-28T13:50+0000

2022-02-28T13:50+0000

2022-02-28T13:50+0000

تغطية أحداث دونباس

روسيا

العالم

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/12/1058830653_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_f2ed8772b3c897948ffc8d57d8798313.jpg

وقال روديون ميروشنيك، على شبكة تلفزيون "روسيا 24"، في الإشارة إلى المفاوضات التي بدأها ممثلو السلطة الأوكرانية مع الوفد الروسي في بيلاروسيا: "ليس بمقدور أوكرانيا إلا التفاوض على شروط إلقاء مجموعات محددة من القوات المسلحة الأوكرانية للسلاح".وكان مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قد قال إن الموضوع الرئيسي المطروح على طاولة المفاوضات "وقف فوري لإطلاق النار وخروج القوات من أراضي أوكرانيا".وبدأت روسيا عملية عسكرية تهدف إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق، إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.

https://arabic.sputniknews.com/20220228/قوات-الصواريخ-الاستراتيجية-الروسية-تبدأ-وضع-الاستعداد-القتالي-1059268712.html

https://arabic.sputniknews.com/20220228/كلمات-عنصرية-ضد-العرب-ومشاهد-غريبة-في-الإعلام-الغربي-تفجر-انتقادات-حادة-صور-وفيديو--1059267497.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا