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Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
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https://arabic.sputniknews.com/20220228/ممثل-دونيتسك-لا-يتاح-لأوكرانيا-إلا-فرصة-التفاوض-على-إلقاء-السلاح-1059271034.html
ممثل دونيتسك: لا يتاح لأوكرانيا إلا فرصة التفاوض على إلقاء السلاح
ممثل دونيتسك: لا يتاح لأوكرانيا إلا فرصة التفاوض على إلقاء السلاح
اعتبر ممثل جمهورية دونيتسك الشعبية، أنه لا يمكن أن تتوقف العملية العسكرية ضد نظام الحكم في أوكرانيا إلا عندما يتم التوصل إلى اتفاق يتيح إيقافها. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T13:50+0000
2022-02-28T13:50+0000
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وقال روديون ميروشنيك، على شبكة تلفزيون "روسيا 24"، في الإشارة إلى المفاوضات التي بدأها ممثلو السلطة الأوكرانية مع الوفد الروسي في بيلاروسيا: "ليس بمقدور أوكرانيا إلا التفاوض على شروط إلقاء مجموعات محددة من القوات المسلحة الأوكرانية للسلاح".وكان مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قد قال إن الموضوع الرئيسي المطروح على طاولة المفاوضات "وقف فوري لإطلاق النار وخروج القوات من أراضي أوكرانيا".وبدأت روسيا عملية عسكرية تهدف إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق، إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.
https://arabic.sputniknews.com/20220228/قوات-الصواريخ-الاستراتيجية-الروسية-تبدأ-وضع-الاستعداد-القتالي-1059268712.html
https://arabic.sputniknews.com/20220228/كلمات-عنصرية-ضد-العرب-ومشاهد-غريبة-في-الإعلام-الغربي-تفجر-انتقادات-حادة-صور-وفيديو--1059267497.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

ممثل دونيتسك: لا يتاح لأوكرانيا إلا فرصة التفاوض على إلقاء السلاح

13:50 GMT 28.02.2022
© Sputnik . Нина Зотинаروديون ميروشنيك، ممثل جمهورية لوغانسك الشعبية
روديون ميروشنيك، ممثل جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
© Sputnik . Нина Зотина
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اعتبر ممثل جمهورية دونيتسك الشعبية، أنه لا يمكن أن تتوقف العملية العسكرية ضد نظام الحكم في أوكرانيا إلا عندما يتم التوصل إلى اتفاق يتيح إيقافها.
وقال روديون ميروشنيك، على شبكة تلفزيون "روسيا 24"، في الإشارة إلى المفاوضات التي بدأها ممثلو السلطة الأوكرانية مع الوفد الروسي في بيلاروسيا: "ليس بمقدور أوكرانيا إلا التفاوض على شروط إلقاء مجموعات محددة من القوات المسلحة الأوكرانية للسلاح".

وبحسب ممثل جمهورية دونيتسك، "لا تتاح لأوكرانيا غير فرصة التفاوض على إلقاء السلاح لأن وضعها يزداد سوءا بسبب استمرار العملية العسكرية في أراضيها".

وكان مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قد قال إن الموضوع الرئيسي المطروح على طاولة المفاوضات "وقف فوري لإطلاق النار وخروج القوات من أراضي أوكرانيا".
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وبدأت روسيا عملية عسكرية تهدف إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.

وقال الرئيس بوتين في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا.

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وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق، إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الخامس للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس07:08 GMT
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