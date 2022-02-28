عربي
موسكو: قرار واشنطن طرد 12 دبلوماسيا من البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة خطوة عدائية
Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220228/موسكو-قرار-واشنطن-طرد-12-دبلوماسيا-من-البعثة-الروسية-لدى-الأمم-المتحدة-خطوة-عدائية-1059297474.html
موسكو: قرار واشنطن طرد 12 دبلوماسيا من البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة خطوة عدائية
موسكو: قرار واشنطن طرد 12 دبلوماسيا من البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة خطوة عدائية
صرح السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، بأن موسكو تعتبر طرد الولايات المتحدة 12 دبلوماسيا من البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة تصرف عدائي. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T23:52+0000
2022-02-28T23:52+0000
تغطية أحداث دونباس
أخبار روسيا اليوم
أناتولي أنطونوف
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo/logo-social.png
وقال أنطونوف، "تسبب تصرفات الإدارة الأمريكية شعورا بخيبة أمل عميقة ورفض كامل، انتهكت حكومة الولايات المتحدة مرة أخرى التزاماتها بضمان ظروف عمل طبيعية للمكاتب التمثيلية للدول الأجنبية في المنظمة العالمية، وتلقى الدبلوماسيين الروس الضربة مرة أخرى. هذا هجوم عدائي ضد بلدنا".وتابع، "تصرفات واشنطن لا تهدف إلى تليين الوضع الدولي والحفاظ على المستوى اللازم للعلاقات الثنائية بين القوى العظمى التي تتحمل مسؤولية الأمن والسلم العالميين بشكل خاص".وأكد أنطونوف أن السفارة الروسية تعرب عن تضامنها مع زملائها ومستعدة لتقديم المساعدة.وأعلنت واشنطن أنها طردت 12 دبلوماسيا روسيا أعضاء في البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة لممارستهم "أنشطة لا تنسجم مع صفاتهم".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار روسيا اليوم, أناتولي أنطونوف

موسكو: قرار واشنطن طرد 12 دبلوماسيا من البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة خطوة عدائية

23:52 GMT 28.02.2022
تابعنا عبرGoogle news
يتبع
صرح السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، بأن موسكو تعتبر طرد الولايات المتحدة 12 دبلوماسيا من البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة تصرف عدائي.
وقال أنطونوف، "تسبب تصرفات الإدارة الأمريكية شعورا بخيبة أمل عميقة ورفض كامل، انتهكت حكومة الولايات المتحدة مرة أخرى التزاماتها بضمان ظروف عمل طبيعية للمكاتب التمثيلية للدول الأجنبية في المنظمة العالمية، وتلقى الدبلوماسيين الروس الضربة مرة أخرى. هذا هجوم عدائي ضد بلدنا".
وتابع، "تصرفات واشنطن لا تهدف إلى تليين الوضع الدولي والحفاظ على المستوى اللازم للعلاقات الثنائية بين القوى العظمى التي تتحمل مسؤولية الأمن والسلم العالميين بشكل خاص".
وأكد أنطونوف أن السفارة الروسية تعرب عن تضامنها مع زملائها ومستعدة لتقديم المساعدة.
وأعلنت واشنطن أنها طردت 12 دبلوماسيا روسيا أعضاء في البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة لممارستهم "أنشطة لا تنسجم مع صفاتهم".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الخامس للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس20:56 GMTЗаседание Совбеза ООН по Украине в Нью-Йорке - سبوتنيك عربيبث مباشر... مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا خاصا بشأن أزمة أوكرانيا20:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала