https://arabic.sputniknews.com/20220228/موسكو-قرار-واشنطن-طرد-12-دبلوماسيا-من-البعثة-الروسية-لدى-الأمم-المتحدة-خطوة-عدائية-1059297474.html
موسكو: قرار واشنطن طرد 12 دبلوماسيا من البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة خطوة عدائية
موسكو: قرار واشنطن طرد 12 دبلوماسيا من البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة خطوة عدائية
صرح السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، بأن موسكو تعتبر طرد الولايات المتحدة 12 دبلوماسيا من البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة تصرف عدائي. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T23:52+0000
2022-02-28T23:52+0000
2022-02-28T23:52+0000
تغطية أحداث دونباس
أخبار روسيا اليوم
أناتولي أنطونوف
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وقال أنطونوف، "تسبب تصرفات الإدارة الأمريكية شعورا بخيبة أمل عميقة ورفض كامل، انتهكت حكومة الولايات المتحدة مرة أخرى التزاماتها بضمان ظروف عمل طبيعية للمكاتب التمثيلية للدول الأجنبية في المنظمة العالمية، وتلقى الدبلوماسيين الروس الضربة مرة أخرى. هذا هجوم عدائي ضد بلدنا".وتابع، "تصرفات واشنطن لا تهدف إلى تليين الوضع الدولي والحفاظ على المستوى اللازم للعلاقات الثنائية بين القوى العظمى التي تتحمل مسؤولية الأمن والسلم العالميين بشكل خاص".وأكد أنطونوف أن السفارة الروسية تعرب عن تضامنها مع زملائها ومستعدة لتقديم المساعدة.وأعلنت واشنطن أنها طردت 12 دبلوماسيا روسيا أعضاء في البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة لممارستهم "أنشطة لا تنسجم مع صفاتهم".
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أخبار روسيا اليوم, أناتولي أنطونوف
موسكو: قرار واشنطن طرد 12 دبلوماسيا من البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة خطوة عدائية
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صرح السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، بأن موسكو تعتبر طرد الولايات المتحدة 12 دبلوماسيا من البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة تصرف عدائي.
وقال أنطونوف، "تسبب تصرفات الإدارة الأمريكية شعورا بخيبة أمل عميقة ورفض كامل، انتهكت حكومة الولايات المتحدة مرة أخرى التزاماتها بضمان ظروف عمل طبيعية للمكاتب التمثيلية للدول الأجنبية في المنظمة العالمية، وتلقى الدبلوماسيين الروس الضربة مرة أخرى. هذا هجوم عدائي ضد بلدنا".
وتابع، "تصرفات واشنطن لا تهدف إلى تليين الوضع الدولي والحفاظ على المستوى اللازم للعلاقات الثنائية بين القوى العظمى التي تتحمل مسؤولية الأمن والسلم العالميين بشكل خاص".
وأكد أنطونوف أن السفارة الروسية تعرب عن تضامنها مع زملائها ومستعدة لتقديم المساعدة.
وأعلنت واشنطن أنها طردت 12 دبلوماسيا روسيا أعضاء في البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة لممارستهم "أنشطة لا تنسجم مع صفاتهم".