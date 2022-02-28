https://arabic.sputniknews.com/20220228/نائب-رئيس-مجلس-النواب-اللبناني-قرار-منع-بث-سبوتنيك-وآر-تي-مدان-ومرفوض---1059285206.html

نائب رئيس مجلس النواب اللبناني: قرار منع بث "سبوتنيك" و"آر تي" مدان ومرفوض

نائب رئيس مجلس النواب اللبناني: قرار منع بث "سبوتنيك" و"آر تي" مدان ومرفوض

اعتبر نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، اليوم الإثنين، أن قرار منع بث "سبوتنيك" و"روسيا اليوم" في دول الإتحاد الأوروبي مدان ومرفوض. 28.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-28T17:05+0000

2022-02-28T17:05+0000

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وقال النائب اللبناني إن "هذا الأمر مدان بكل المعايير لأنه يراد من وراءه الاستماع إلى وجهة نظر واحدة، لا يريدون تعددية إعلام ووجهات نظر مختلفة، لا يريدون أن يسمع المواطن سوى وجهة نظر واحدة التي خطط لها وشاءوا أن تكون بديلة للمعارك العسكرية والسياسية".وشدد على أن "هذا القرار مدان ومرفوض، وسبق أن استعمل مع بعض القنوات العربية التي تؤيد خط مناقض أو منافس أو مخاصم للخط الذي تمثله".كما أوضح أنهم "يعتبرون في نهاية الأمر أن الإعلام صفى جزء من المعركة، وفي نهاية الأمر خسارة المعركة أو ربحها هو الذي يحدد التداعيات ومصيرها، فإما أن يكرس منطق القمع أو أن تسقط أحادية وجهة النظر وتبقى التعددية الإعلامية".وأعلن مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والخارجية جوزيب بوريل، يوم أمس الأحد، الموافقة على حظر "روسيا اليوم"، و"سبوتنيك"، من دول الاتحاد بعد اقتراح المفوضية الأوروبية.وقال بوريل إن "قرارنا منع "سبوتنيك" و"آر تي" ليس غريباً لأننا نكافح الأخبار المضللة وغسيل الأدمغة".بالمقابل، قالت رئيسة تحرير شبكة قنوات "آر تي" ووكالة "سبوتنيك" الروسيتين، مارغريتا سيمونيان، إنه لن يتم التخلي عن أي عامل لدى وسيلتي الإعلام الروسية بعد قرار المفوضية الأوربية، مضيفة في تغريدة على "تويتر":"نحن نعلم كيف نقوم بعملنا في ظروف الحظر. لقد كان هؤلاء (الغرب) المحبون للحرية يعدوننا لهذا لمدة ثماني سنوات".

https://arabic.sputniknews.com/20220227/المفوضية-الأوروبية-تقترح-حظر-وكالة-سبوتنيك-وتلفزيون-آر-تي-1059236853.html

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