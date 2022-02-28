https://arabic.sputniknews.com/20220228/نائب-وزير-الخارجية-السوري-لـسبوتنيك-لا-يمكن-لأحد-تجاهل-الدور-الروسي-في-التوازن-الدولي-1059286898.html
نائب وزير الخارجية السوري لـ"سبوتنيك": لا يمكن لأحد تجاهل الدور الروسي في التوازن الدولي
نائب وزير الخارجية السوري لـ"سبوتنيك": لا يمكن لأحد تجاهل الدور الروسي في التوازن الدولي
أكد نائب وزير الخارجية السوري، الدكتور بشار الجعفري، أن أحدا لا يمكنه أن يتجاهل دور روسيا في التوازن الدولي. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T17:39+0000
2022-02-28T17:39+0000
2022-02-28T17:39+0000
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دمشق- سبوتنيك. وقال الجعفري، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "مؤخرا أتت دعوات لطرد روسيا من مجلس الأمن، وكأننا في فيلم كرتون".وتابع أن "مجلس الأمن تم تأسيسه بموجب تفاهم دولي بعد الحرب العالمية الثانية للدول المنتصرة على النازية وروسيا في عداد الدول المنتصرة والجيش السوفييتي هو الذي اقتحم برلين معقل النازية ولا يمكن لأحد أن يتجاهل الدور الروسي في التوازن الدولي والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين".وأضاف الجعفري: "تخيل مجلس الأمن لو لم تكن روسيا والصين عضوتان فيه. كان من الممكن أن تكون الحروب والغزوات مستمرة وتقويض لكل شيء فيه توازن دولي وعلاقات دولية. كل يوم مجلس الأمن يعالج 5 ملفات وأزمات. أيام الحرب الباردة كان هناك ملف كل شهر".وشدد الجعفري على أن زيلينسكي "هو نتاج الانقلاب على الرئيس السابق القريب من موسكو ولذلك تمت الإطاحة به، وتم استخدام زيلينسكي كبيدق للغرب لغايات استراتيجية وبعد توريطه لإنهاك موسكو بمعارك جانبية تستنزف سمعتها الدولية".
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أخبار سوريا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا
نائب وزير الخارجية السوري لـ"سبوتنيك": لا يمكن لأحد تجاهل الدور الروسي في التوازن الدولي
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أكد نائب وزير الخارجية السوري، الدكتور بشار الجعفري، أن أحدا لا يمكنه أن يتجاهل دور روسيا في التوازن الدولي.
دمشق- سبوتنيك. وقال الجعفري، في مقابلة
مع وكالة "سبوتنيك": "مؤخرا أتت دعوات لطرد روسيا من مجلس الأمن، وكأننا في فيلم كرتون".
وتابع أن "مجلس الأمن تم تأسيسه بموجب تفاهم دولي بعد الحرب العالمية الثانية للدول المنتصرة على النازية وروسيا في عداد الدول المنتصرة والجيش السوفييتي هو الذي اقتحم برلين معقل النازية ولا يمكن لأحد أن يتجاهل الدور الروسي
في التوازن الدولي والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين".
وأضاف الجعفري: "تخيل مجلس الأمن لو لم تكن روسيا والصين عضوتان فيه. كان من الممكن أن تكون الحروب والغزوات مستمرة وتقويض لكل شيء فيه توازن دولي وعلاقات دولية. كل يوم مجلس الأمن يعالج 5 ملفات وأزمات. أيام الحرب الباردة كان هناك ملف كل شهر".
وشدد الجعفري على أن زيلينسكي "هو نتاج الانقلاب على الرئيس السابق القريب من موسكو ولذلك تمت الإطاحة به، وتم استخدام زيلينسكي كبيدق للغرب لغايات استراتيجية وبعد توريطه لإنهاك موسكو بمعارك جانبية تستنزف سمعتها الدولية".